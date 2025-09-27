Diego Cocca tras la victoria ante Necaxa: "Es un premio a los muchachos"

El director técnico del Atlas, Diego Cocca, aseguró que el resultado de esta noche es un premio a sus muchachos, después de que su equipo terminó una racha de nueve juegos sin ganar.

"Este resultado es un premio a los muchachos, a su esfuerzo porque se entregan en cada entrenamiento y partido y necesitábamos un triunfo. Hay una frase que a mí no me gusta para nada y es 'a lo Atlas', porque 'a lo Atlas' ganamos, 'a lo Atlas' es ganar de una mejor manera; hoy ganamos, necesitábamos parar esta caída libre. Les dije a los muchachos que festejen, que se acostumbren a ganar”, señaló.

Atlas venció a Necaxa | IMAGO7

De igual manera, destacó la intensidad que ha mostrado su equipo en los últimos partidos, por lo que ahora está brindando el espacio y respaldo a elementos jóvenes que forman parte de su proyecto.

"Siempre confiamos en los juveniles, pero hay que saber cuándo, hay que llevarlos de a poco; estamos muy contentos con los jóvenes que están apareciendo. Lo que ha mejorado es la intensidad del equipo, que se tiene una identidad, que el rival no tenga tanto el balón; ya se entienden más los tiempos, estamos creciendo, nosotros como equipo tenemos que estar al 100”, agregó.

Al final, destacó el trabajo de Mateo García, quien mostró su mejor versión, por lo que agregó que están buscando probar a todos los elementos.

"Estamos cambiando las maneras, nos vuelven a hacer gol a balón parado, son evitables, estamos en ese proceso. Estamos probando a todos los jugadores, generando el contexto para que demuestren; identificamos quiénes pueden ser. Mateo inició y aguantó muy bien; esperemos que siga; esto recién empieza", concluyó.