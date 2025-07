Faitelson explota contra Chivas y marca que viste a Chicharito: '¿Tan difícil es llamarle por su nombre?’

Las polémicas y debates sobre el tema que rodea últimamente a Javier ‘Chicharito’ Hernández, son uno de los temas de conversación más concurridos en la actualidad, ahora, después de un par de días, el equipo de Guadalajara por fin mostró su postura.

¿Falta castigo para Javier?

Después de que Chivas y la marca deportiva, PUMA, soltaran un comunicado en redes sociales sobre las declaraciones y video de Chicharo, el periodista de TUDN, David Faitelson, se pronunció al respecto.

Faitelson, aseguró que las palabras y las acciones contra Hernández no han sido suficientes ni las más adecuadas, además de cuestionar si existía algún ‘temor’ por parte del club y marca por no mencionar el nombre del ex jugador del LA Galaxy.

"¿Tan difícil es para Chivas y para la marca “Puma” llamarle al “Chicharito” por su nombre? ¿A qué le temen? Pareciera que se han “deslindado” de las declaraciones del delantero por un tema de presión mediática mas que de convicción e ideales…", se lee en el comentario.

Podrían venir más represalias

Después de todo lo sucedido con el delantero mexicano; la Liga MX Femenil, comités y personas del medio han cuestionado al rebaño por no mostrar un castigo mayor o ‘ejemplar’ en contra del jugador y sus videos hablando de temas sensibles, situación que puede cambiar en los próximos días si es que el club decide tomar acciones mayores.

