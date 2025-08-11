Juárez vs Toluca EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 4

Juárez y Toluca chocarán en la Jornada 4 del Apertura 2025, partido que marcará el regreso a la actividad de liga para ambos equipos tras la Leagues Cup.

Los dos clubes fueron de los representantes mexicanos más destacados en el torneo, incluso, los Diablos fueron los primeros en conseguir su boleto a Cuartos de Final.

En el campeonato local, Bravos aún no sabe que lo es ganar y buscará sacar provecho de la localía para romper esta racha. Por su parte, Toluca se ubica en las primeras posiciones de la tabla y parte como amplio favorito.

