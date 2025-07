Martín Varini, técnico de Juárez: "México y Brasil tienen las mejores ligas del continente"

El actual director técnico de Bravos de Juárez, el uruguayo Martín Varini ha declarado algunas cosas referentes a la Liga MX, como su nivel de juego comparado con las demás ligas del continente americano; además, dio detalles de lo que para él son las principales complicaciones de un jugador mexicano para emigrar al extranjero.

Varini llegó a Bravos para el Clausura 2025 ı Imago7

Palabras del estratega uruguayo

En entrevista exclusiva para TUDN, Martín Varini fue directo con sus pensamientos respecto a la liga en la que actualmente trabaja pese a tener una amplia trayectoria a pesar de su joven edad.

"Yo comparo a la Liga MX con el Brasileirao, la comparo y la sitúo muy a la par. Están quienes dicen que Brasil está un poquito encima, otros que dicen que la de México, yo no entro en ese detalle fino, sí creo que son las dos mejores ligas del continente", declaró el actual técnico de Juárez.

Varini saludando a Guido Pizarro previo a su encuentro ante Tigres ı Imago7

"En las dos que me ha tocado trabajar recientemente, tanto en Brasil como en México, son ligas muy poderosas, con muchos equipos grandes, que eso es una característica distintiva de otras. Por ejemplo como la española, en donde estuve también y que me encantó trabajar ahí por estar en la cumbre del futbol, por ser una de las ligas top mundial, pero sí que está muy dividida en lo que son los 3 o 4 equipos grandes y el resto", agregó el uruguayo.

El mercado mexicano daña al jugador mexicano

Varini también expresó su sentir con respecto a la mayor exportación de jugadores sudamericanos a Europa de lo que normalmente ofrece la liga mexicana.

"Yo creo que muchos son los factores, el primero yo creo es que tanto en la MLS como en la Liga MX tienen todo y es una realidad; el jugador trabaja sobre una zona de confort elevada, quizá en Bravos seríamos un poco la excepción viendo la realidad nuestra y por distintos factores; es muy diferente a lo que se vive en Uruguay, Colombia, Argentina. Son países donde la necesidad de sobrevivir hace que tengas que salir al exterior porque el mercado interno realmente es muy pobre en muchos aspectos", declaró.

Para Varini el jugador de Liga MX no tiene carencias ı Imago7

“Entonces ahí se genera una motivación y una ambición del jugador de poder salir para cambiar su realidad, para cambiar su vida, para mejorar económicamente y para mejorar deportivamente. Aquí en México no he notado falta de hambre, he notado jugadores que quieren mejorar, crecer, trabajar, pero sí es verdad que muchas veces es el propio mercado interno el que abastece o el que consume esa mejora”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Keylor Navas ya está registrado con Pumas; debutará ante Querétaro