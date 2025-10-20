¿Cuándo y dónde ver Monterrey vs Juárez?

El equipo regiomontano ha vivido un inicio de torneo con buenos signos y altas expectativas. Bajo la dirección técnica de Domènec Torrent, los Rayados arrancaron el Apertura 2025 con la meta clara de conquistar el título en su 80.º aniversario.

El calendario ya marcaba que en la Jornada 14 se medirían ante Juárez el martes 21 de octubre en el Estadio BBVA, en un juego nuevamente consecutivo dentro del Gigante de Acero tal como lo hicieran ante Pumas.

Rayados l IMAGO7

En las primeras semanas del torneo, Monterrey mostró consistencia ofensiva y defensiva: según el club, a fines de agosto contaban con solo 7 goles recibidos y eran la segunda mejor ofensiva. Destaca su racha: llegaron a 7 triunfos consecutivos al vencer 1‑0 a Querétaro en la Jornada 8, lo que los consolidó en la cima.

La plantilla cuenta con jugadores de peso que aportan en goles y experiencia, lo que aumenta la presión por mantenerse en lo más alto. Sin embargo, también enfrentan retos: el impacto físico del torneo, mantener el nivel en todas las instancias y afrontar que cada punto empieza a ser crucial rumbo a la Liguilla.

Liga MX l IMAGO7

Bravos de Juárez podría aprovechar su condición de visitante como factor de motivación: saber que juegan ante un “grande” los puede liberar de presión. Basarse en el contragolpe y en ocasiones en la solidez defensiva para incomodar a Monterrey, que viene con ambición.

¿Qué se espera del duelo?

Este partido proyecta varios escenarios posibles: Monterrey imponiendo su estilo, manejando posesión, buscando los espacios. Juárez aguantando, esperando su momento. Dado el momento de Monterrey, se espera que busquen el gol temprano e inclinen la balanza. Juárez deberá reaccionar si se ve abajo en el marcador.

El factor localía, motivación y plantilla favorecen a Rayados, pero Juárez puede jugar de forma inteligente para sacar un resultado positivo o al menos complicar al rival en busca de ese sueño que sigue alcance de meterse a Liguilla directa.

Bravos de Juárez l IMAGO7

¿Cuándo ver?

Todo está listo para el partido entre Rayados y Bravos de Juárez en la continuación de la Jornada 14 en la Sultana del Norte, partido que se realizará el 21 de octubre a partir de las 21:05 y podrás seguirlo a través de ViX.

Hora: 21:05h

Estadio: Gigante de Acero

Transmisión: ViX

Futbol mexicano l IMAGO7