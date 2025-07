‘No crean en estupideces’: Nelson Deossa explota contra rumores de salida al Betis

El ambiente en Rayados de Monterrey se ha tornado tenso en las últimas horas debido a los rumores que vinculan a Nelson Deossa con el Real Betis de España. La presencia de directivos del club europeo en la ciudad regiomontana y el hecho de que fueran recibidos por el chofer del colombiano ha desatado versiones sobre un posible traspaso que podría cerrarse en los próximos días.

Sin embargo, Deossa no ha ocultado su molestia por la forma en que se ha manejado la información en torno a su futuro. Este martes, a la salida de El Barrial, el mediocampista fue interceptado por la prensa y dejó claras sus sensaciones: “No crean en todas las estupideces que salen a decir los periodistas. Gracias”, respondió con evidente incomodidad ante los cuestionamientos de la prensa.

Se rumora que los quieres Beits | IMAGO7

El jugador, que no ha tenido minutos en el Apertura 2025, atraviesa un momento clave tanto en lo físico como en lo contractual. Mientras la directiva analiza una oferta formal del Betis, Deossa sigue trabajando a doble sesión para recuperar el ritmo competitivo tras la lesión de tobillo que lo marginó desde el semestre anterior.

Betis en Monterrey y Deossa fuera de la Leagues Cup

La llegada de altos mandos del Betis a tierras regias fortaleció la hipótesis de que el club español busca fichar al colombiano. Aunque no se ha confirmado ningún acuerdo, la relación entre ambas directivas parece estrecharse, y la negociación se mantiene abierta.

Descartó su salida | IMAGO7

En este contexto, Rayados ha decidido no incluir a Nelson Deossa en la delegación que viajará a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup 2025. El mediocampista seguirá su rehabilitación en Monterrey con el objetivo de alcanzar su mejor forma física antes de regresar a las canchas. El cuerpo médico del club considera que aún no está listo para competir, y la directiva no quiere arriesgarlo mientras se define su situación contractual.

La incertidumbre sobre su futuro

El presente de Nelson Deossa está marcado por la incertidumbre. Por un lado, su recuperación física avanza, pero no lo suficiente como para verlo en acción de inmediato. Por otro, el interés del Betis lo mantiene en la órbita del futbol europeo, aunque su continuidad con Rayados todavía es una posibilidad real.

Deossa, por lo pronto, mantiene la calma en el trabajo diario, aunque no ha dudado en mostrarse contundente con los rumores que lo rodean. Sus declaraciones han dejado claro que no está dispuesto a que la especulación marque su futuro inmediato. Mientras tanto, en Monterrey la expectativa crece y el club espera tomar una decisión definitiva antes de que cierre el mercado.

Se encuentra lesionado | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aaron Ramsey puede debutar con Pumas en la Leagues Cup