Efraín Juárez responde a Ignacio Pussetto, exjugador de Pumas: “Me duele y me da tristeza”

El presente mercado de fichajes fue muy movido para el Club Universidad y tras varias salidas del primer equipo, un exjugador auriazul que alzó la voz y se quejó de malos tratos fue Ignacio Pussetto quien se quejó por la forma en la que lo trató Efraín Juárez y ahora el DT de Pumas responde y desmiente.

Efraín Juárez, DT de Pumas | MEXSPORT

Pese a que no reveló detalles, en su regreso a Argentina Ignacio Pussetto denunció malos tratos de Efraín Juárez durante sus últimos días en Pumas. Ahora, en entrevista para ‘Análisis Puma’, Efraín Juárez desmiente las declaraciones de su exjugador, aunque tampoco quiso entrar detalles de lo que en verdad sucedió, esto por respetar los códigos del vestidor.

“Desearle el mayo de los éxitos a Nacho (Pussetto), él y yo sabemos perfectamente la verdad , yo soy un tipo caballero que no la voy a ventilar”

“Me dolieron muchos sus declaraciones porque creo que siempre me porté como un caballero, tan esa así que le deseo a él y a su familia… que hoy a lo lejos hablen y digan cosas me duele y me da tristeza, obviamente cada quién tiene su versión”, declaró Efraín Juárez.