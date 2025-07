Ignacio Pussetto denuncia malos tratos de Pumas: “Lloré, la pasé muy mal”

Este verano el Club Universidad Nacional ha sido que más movimiento ha tenido dentro del futbol mexicano en el mercado de fichajes y dentro de la operación que se hizo para fichar a Ángulo, el club utilizó a Ignacio Pussetto como ‘moneda de cambio´, situación que molestó bastante al futbolista argentino, quién estalló en contra de Pumas y su cuerpo técnico.

Igancio Pussetto se fue de Pumas | MEXSPORT

En entrevista para Súper Deportivo, ‘Nacho’ Pussetto acusa a la directiva de Pumas de malos tratos en su salida de la institución y también culpa a Efraín Juárez del poco tacto que se tuvo con él cuando se le informó que no entraba en planes del primer equipo.

“Creo que tanto el club como el entrenador no tuvieron la manera justa de comunicar las cosas, se equivocaron en todo lo que hicieron. Creo que se podían haber manejado de otra manera y se podía haber resuelto todo esto antes”

De igual forma Ignacio Pussetto también recordó los momentos difíciles que pasó después de que la directiva le anunciara su salida. El futbolista argentino reveló que rompió en llanto junto con su esposa por estar borrado de Pumas de un día para otro sin algún motivo aparente.

Pussetto lloró por su salida de Pumas | MEXSPORT

"En ese momento sí, la pasé muy mal; llegué a casa con mi esposa y estuve muy mal y lloré; me costó entender el porqué de la decisión. Sorprendido, porque pasé de ser titular en la pretemporada y de un día para otro, estar separado del plantel” , declaró

Por último, Pussetto también dio detalles de los malos tratos de Pumas hacía él una vez que lo separaron del primer equipo y reveló que la directiva ni siquiera le permitía usar las canchas de Cantera para que pudiera seguir entrenando por su cuenta, solamente tenía permiso de usar el gimnasio, esto siempre y cuando la plantilla estelar no estuviera ocupándolo.

“Se han comportado mal, no me dejaron salir a campo, me han dejado solo hacer gimnasio cuando el campo estaba disponible. La verdad es que se han comportado muy mal”, añadió.