Efraín Juárez reclama que VAR no funcionó en juego contra Orlando debido a la lluvia

Pumas debutó en la Leagues Cup 2025 y terminó llevándose dos puntos tras vencer en penales a Orlando City (1-1 en tiempo regular). Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por dos polémicas arbitrales en contra de los Universitarios.

En este sentido, Efraín Juárez, técnico de los felinos, reclamó que el VAR no funcionó en el primer tiempo debido a la lluvia, lo que provocó que Adonai Escobedo no pudiera revisar una agresión sobre Rodrigo López que ameritaba expulsión, según el DT.

Además, el mexicano aseguró que el arbitraje influyó directamente en el marcador del compromiso, pues considera que no debió haberse anulado la anotación de Guillermo Martínez en los minutos finales.

“No seas cabrón, sabes lo que te voy a contestar. ¿Cómo que no influyó? (el arbitraje). En el primer tiempo no sirve el VAR porque caía la lluvia. Es roja.

“En el segundo tiempo yo no veo el fuera de lugar (gol de Martínez). Ahí están las líneas, que obviamente no tienen nada que ver con el árbitro. Por la lluvia creo que la comunicación se va y esto no puede pasar en un torneo en el que venimos con nuestros jugadores, que viajamos y los arriesgamos”, dijo en conferencia de prensa.

¿Qué sigue para Pumas en la Leagues Cup?

El conjunto auriazul continuará su actividad en el torneo este sábado cuando visite a Atlanta United, equipo que cayó 3-1 en su debut contra Necaxa.

El miércoles de la próxima semana, cerrará la primera fase en Florida contra Inter Miami de Lionel Messi, que venció 2-1 a Atlas en su primer juego.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

No importa si vas con los equipos mexicanos o con los de la MLS: la pasión está garantizada.

