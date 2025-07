Guardaespaldas de Messi agrede a jugador de Atlas tras victoria de Inter de Miami

La Jornada 1 de la Leagues Cup aún sigue en curso y las polémicas ya se han hechos presentes, siendo Lionel Messi el protagonista de un par de controversias, una de ellas muy graves, pues el guardaespaldas del argentino agredió a un jugador de Atlas.

Inter de Miami vs Atlas terminó en bronca | AP

El partido terminó con los ánimos calientes y tras el pitazo final jugadores del Inter de Miami y Atlas se enfrascaron en empujones y gritos, ahí fue donde apareció Yassine Cheuko. El famoso guardaespaldas de Messi corrió al centro del campo para defender al ‘10’ argentino.

En imágenes de la transmisión de Apple TV se puede observar a Yassine Cheuko en medio de la bronca y con su brazo izquierdo empujó en repetidas ocasiones a Alessandro San Martín Hernández, jugador juvenil de Atlas de apenas 20 años de edad.

Pero esto que es???

Porque el guardaespaldas de Messi empuja a los jugadores del Atlas!??



‘Vetado’ por la MLS

Hay que recordar que desde hace un par de meses Yassine Cheuko ya se encontraba en el ojo del huracán en Estados Unidos y la MLS tomó la decisión de vetar al guarda espaldas de Messi de todas las canchas de la liga, por lo que este polémico elemento de seguridad se mantenía al margen.

Sin embargo, parece que esta restricción en la Leagues Cup no existe o en caso de que también tenga prohibido ingresar al campo, habría violado el reglamento.

¿Habrá sanciones?

Hasta el momento la Leagues Cup no se ha pronunciado al respecto de este incidente, se espera que en las próximas horas emitan un comunicado y aclaren si habrá algún tipo de sanción ante Yassine Cheuko, pues el guarda espaldas de Messi no forma parte del cuerpo técnico del Inter de Miami y no tendría porque estar en el campo.

Guardaespaldas de Messi podría ser sancionado | IG: yasstcheuko

