Gonzalo Pineda sobre el desatinado festejo de Messi: ‘Me sorprendió’

Aunque Messi poco pudo hacer en los 90 minutos disputados, sí protagonizó un polémico momento, esto durante la celebración del segundo gol de Miami, que además de marcar la victoria del equipo, causó tensión ya que los jugadores de Miami celebraron de manera ‘inapropiada’.

Duelo Inter de Miami vs Atlas I @InterMiamiCF

Después de que el VAR diera por válido el gol del Inter, Messi le gritó en su cara a los jugadores del Atlas, situación que no pasó desapercibida y casi inicia una perla, aunque después todo se tranquilizo.

Al final del partido, el entrenador del equipo mexicano, Gonzalo Pineda, fue cuestionado sobre las acciones de Messi y sus compañeros, a lo que el entrenador confirmó sentirse sorprendido por estas actitudes.

“Somos de carne y hueso, no somos robots y sí me sorprendió un poco la alegría de Messi, por ganar este partido. Él que ha ganado tantas cosas, me sorprendió su festejo tan efusivo, cuando normalmente es muy mesurado y que admiramos ese lado. Es muy cerebral su juego y me sorprendió un poco su reacción, pero son cosas del fútbol”, declaró el mexicano.

Algo que nunca imaginaste ver en toda tu vida.



Lionel Messi gritándole un gol en la cara a un jugador del Atlas.



La magia de la Leagues Cup 🚬 pic.twitter.com/FGOCyvruYC — Invictos (@InvictosSomos) July 31, 2025

Tras derrotar al Atlas, Inter de Miami volverá a la acción el próximo sábado 2 de agosto, cuando se enfrenten al equipo de Necaxa. Por su parte, los Rojinegros visitarán al conjunto de Orlando City.

Lionel Messi en Miami I @InterMiamiCF

