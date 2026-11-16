Alemania vs Países Bajos UEFA Nations League EN VIVO: Transmisión, goles y resultado

Alemania se encuentra al borde de la eliminación de la UEFA Nations League y no solo necesita ganar, sino que depende del resultado en el otro partido del grupo, entre Grecia y Serbia.

Jürgen Klopp no empezó de la mejor forma, con empate 1-1 ante Países Bajos y derrota 0-1 en casa contra Grecia en las dos primeras fechas. Por si fuera poco, en la Jornada 4 empató sin goles en su visita al conjunto helénico, el cual puede dejar fuera de Cuartos de Final a Alemania.

Ambos llegan a la Jornada 6 empatadas en ocho puntos, pero el primer criterio de desempate son los puntos obtenidos en enfrentamientos directos, lo que favorece a los griegos. Por ello, los teutones necesitan ganar y esperar un empate o una victoria de Serbia en el otro partido del Grupo A2.