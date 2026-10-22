El mexicano Mateo Chávez y el AZ Alkmaar regresan al segundo torneo internacional más importante de Europa. El equipo neerlandés busca su segunda victoria del certamen.
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Liga Europa•Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Ararat-Armenia vs AZ EN VIVO Europa League: Transmisión, goles y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
08:04 - 22 de octubre de 2026
Actualizado a 08:07 - 22 de octubre de 2026
Mateo Chávez regresa a la actividad con Alkmaar en la Jornada 3 de la Fase de Liga
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