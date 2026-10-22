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Sigue al Ararat Armenia vs AZ Alkmaar en vivo

Liga EuropaVazgen Sargsyan Republican Stadium
Ararat ArmeniaArarat Armenia
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No iniciado
AZ AlkmaarAZ Alkmaar
ResumenCobertura En Vivo

Ararat-Armenia vs AZ EN VIVO Europa League: Transmisión, goles y resultado

Ararat-Armenia vs AZ EN VIVO Europa League: Transmisión, goles y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
08:04 - 22 de octubre de 2026

Actualizado a 08:07 - 22 de octubre de 2026

Mateo Chávez regresa a la actividad con Alkmaar en la Jornada 3 de la Fase de Liga

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El mexicano Mateo Chávez y el AZ Alkmaar regresan al segundo torneo internacional más importante de Europa. El equipo neerlandés busca su segunda victoria del certamen.

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