¿Dónde ver León vs Cruz Azul?
El partido está programado a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguirlo por la señal de Fox One.
Actualizado a 17:04 - 26 de noviembre de 2026
La Fiera recibe a la Máquina en el primer partido de la serie y buscará tomar ventaja ante le vigente campeón
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El partido está programado a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguirlo por la señal de Fox One.
Buenas tardes, lectores de RÉCORD, bienvenidos a la narración minuto a minuto del partido entre León y Cruz Azul, en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX.