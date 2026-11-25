Dónde ver León vs Cruz Azul: Canales y horario del partido de la Ida de los Cuartos de Final de Liga MX

El vigente campeón visita el Nou Camp en busca de su primer bicampeonato en torneos cortos

León recibe a Cruz Azul este jueves 26 de noviembre de 2026 a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, compromiso que se disputará en el Estadio León y podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial del encuentro por medio de Fox One y Fox +.

La Máquina dirigida por Joel Huiqui inicia formalmente la defensa de su corona en el futbol mexicano con el objetivo de conquistar su primer bicampeonato en la era de los torneos cortos, mientras que los Esmeraldas de Javier Gandolfi intentarán dar el golpe en casa antes de cerrar la eliminatoria en la capital del país.

El conjunto celeste accedió a la Fiesta Grande como sublíder de la tabla general con 32 puntos, tras dejar escapar el liderato en la última fecha al caer 1-0 frente a Chivas en el Estadio Akron; no obstante, los cementeros cuentan con el criterio de desempate por posición en la tabla y la ventaja de cerrar la serie ante su afición.

Joel Huiqui con Cruz Azul durante el partido contra Chivas | IMAGO 7

Por su parte, La Fiera amarró su boleto de forma agónica en el séptimo puesto con 26 unidades, luego de imponerse 2-1 a Santos Laguna en la jornada final con un tanto de Ismael Díaz al minuto 90.

¿Cómo llegan León y Cruz Azul y cuál es su historial reciente en Liguilla?

En el balance estadístico de la fase regular, Cruz Azul presumió la segunda mejor ofensiva del campeonato tras registrar 10 victorias, dos empates y cinco derrotas, con 37 goles a favor y 27 en contra, además de ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros.

León celebra el autogol de Santos Laguna | IMAGO7

En contraste, León cerró con siete triunfos, cinco igualadas y cinco descalabros (25 tantos anotados y 22 recibidos), sumando dos victorias, dos empates y una caída en su cierre de torneo. Ambos clubes ya se vieron las caras durante la Jornada 15 del presente certamen, duelo en el que La Máquina se impuso con autoridad por marcador de 2-1.