¿Peligra la Hormiga? Esto dice la prensa de Grecia sobre Armando González
La prensa del Olympiacos destacó una cualidad de Armando González que va más allá de sus goles
Actualizado a 09:01 - 26 de noviembre de 2026
El conjunto griego y el rojinegro se enfrentan en la Jornada 5 del torneo continental, con actualidades totalmente diferentes
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La prensa del Olympiacos destacó una cualidad de Armando González que va más allá de sus goles
Armando 'Hormiga' González tratará de extender su racha goleadora este jueves 26 de noviembre, cuando Olympiacos reciba a AC Milan en la Jornada 5 de la Fase de Liga de la Europa League...