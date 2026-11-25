El conjunto griego y el rojinegro se enfrentan en la Jornada 5 del torneo continental, con actualidades totalmente diferentes

Armando 'Hormiga' González tratará de extender su racha goleadora este jueves 26 de noviembre, cuando Olympiacos reciba a AC Milan en la Jornada 5 de la Fase de Liga de la Europa League. El partido está programado a las 11:45 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

Para el delantero mexicano será la oportunidad de marcar por tercer partido consecutivo, luego de dos anotaciones en la Superliga de Grecia. Además, su equipo buscará afianzarse en zona de clasificación directa a Octavos de Final, mientras que los rojinegros tienen la urgencia de sumar para no alejarse más de zona de Play-offs.

¿Cómo llegan Olympiacos y AC Milan al partido de Europa League?

Después de la pausa por la Fecha FIFA, el equipo rossoneri regresó a la actividad en la Serie A con una importante goleada 5-1 en casa contra Frosinone, con lo que en zona de clasificación a Champions League. Con esa motivación, los pupilos de Ruben Amorim ahora tratarán de recomponer el camino en el torneo de la UEFA.

En el certamen internacional, el Milan tiene solo una victoria en cuatro juegos, misma que logró con la goleada 0-4 como visitante contra RB Salzburg. Sin embargo, en sus otros tres compromisos se fue en blanco y cayó en casa 0-2 contra Benfica y Ferencváros, además de que perdió 3-0 en su visita a Bournemouth.

Jugadores de AC Milan en celebración en la Serie A | AP

Ahora buscará otro triunfo contra un Olympiacos que llega invicto, aunque ya sin racha de victorias. Los griegos empataron sin goles en su visita a Stade Rennes en la Jornada 4, luego de tres triunfos al hilo. El equipo dirigido por Imano Alguacil venció 2-1 a Jagiellonia y 1-0 a Sparta Praga en casa, mientras que como visitante se impuso 0-1 a Marsella.

¿Cómo le ha ido a 'Hormiga' González en la Europa League?

De cuatro goles que ha marcado Olympiacos, dos fueron aportación de 'Hormiga' González. El delantero mexicano hizo el primer tanto del partido contra Jagiellonia y luego marcó ante Sparta Praga. En total, en la temporada, el ex de Chivas tiene siete goles y dos asistencias en 14 partidos disputados.