Raheem Sterling se lamenta, en un partido con el Liverpool | EFE

El exatacante recibió 12 meses de prisión y la retirada de su licencia por dos años

El exinternacional inglés Raheem Sterling fue condenado este miércoles a 12 meses de prisión en suspenso, 100 horas de trabajo comunitario y la suspensión de su licencia de conducir por 24 meses, luego de ser hallado culpable de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso tras estrellar su Lamborghini en mayo de 2026.

El tribunal de Basingstoke, ubicado al suroeste de Londres, dictó también un periodo de libertad condicional de 18 meses para el futbolista de 31 años, quien previamente había reconocido portar seis cartuchos de esta sustancia y haberse negado a realizar una prueba de detección tras el percance en el futbol británico.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo de 2026, cuando diversos automovilistas observaron al exdelantero inhalar el llamado "gas de la risa" mediante un globo de látex mientras conducía su Lamborghini Urus negro en zigzag por una autopista inglesa.

Grabación del arresto de Raheem Sterling l X: Captura

Las grabaciones de la cámara policial confirmaron cómo el vehículo deportivo cambió de carril de manera errática antes de impactarse contra una barrera de hormigón, un incidente provocado por los trastornos de equilibrio que genera el uso recreativo de este gas y que afortunadamente no dejó heridos ni otros autos involucrados.

¿Cuál es el presente deportivo de Raheem Sterling tras quedar libre?

Este grave problema legal llega en el momento más incierto en la trayectoria profesional del atacante, quien actualmente se encuentra sin equipo después de haber concluido su etapa con el Feyenoord de Róterdam en junio de 2025.

Raheem Sterling, en 2022, con Inglaterra | MEXSPORT