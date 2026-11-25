Los Red Devils juegan el segundo partido de la era Pochettino, primero en el torneo de clubes de Europa

El debut de Mauricio Pochettino en contra de Liverpool en la Premier League no fue para nada bueno, pues salieron goleados de Anfield 4-0; es por ello que Manchester United buscará ganar en Portugal ante el Sporting CP este miércoles. La transmisión de este duelo será exclusiva de HBO Max.

Son tres los puntos que separan a uno y a otro dentro de la tabla de posiciones de la Fase de Liga, así que con los portugueses dominando en ese rubro, los Red Devils necesitan acortar distancias para mantenerse en la pelea por puestos importantes.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Sporting CP es el lugar 12 de la clasificación con nueve puntos, cifra que comparte con equipos como Aston Villa, Liverpool, Brujas y Galatasaray. Si llegara a ganar, subiría en la tabla hasta un hipotético quinto sitio.

Luis Suárez en Sporting | IG:@luissuarez.26

Manchester United vive una auténtica pesadilla, pues en Premier League no había estado en zona de descenso desde hace 40 años, tan solo momentos antes de que Sir Alex Ferguson llegara al mando del cuadro de Old Trafford.

Con tan solo dos victorias en los cuatro partidos que han jugado de Champions, suman seis puntos, por lo que aunque siguen clasificando por ahora a ronda de Playoffs, están en el puesto 19, aunque en su partido más reciente, lograron vencer a Roma en una remontada con una gran actuación de Matheus Cunha, quien no podrá jugar porque está suspendido por expulsión.

Matheus Cunha anota doblete para darle la victoria al Manchester United ante la Roma | AP

¿Dónde ver el juego de lusos e ingleses?