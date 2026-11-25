Con los mismos puntos, estos dos equipos se enfrentan en su el penúltimo partido europeo del año para ellos

Liverpool visitará Bélgica con la intención de escalar todavía más en la tabla de la Fase de Liga, pues un resultado a favor lo podría dejar hasta en la quinta posición si es que los demás resultados también le ayudan. A este partido también llegan con el envión anímico a favor debido a la goleada que le propinaron a Manchester United. Este partido se podrá ver a través de la aplicación de Fox One a las 2:00 PM, en el segundo turno de partidos.

Los belgas también podrían escalar posiciones, pues ha sido una buena campaña en la Champions League y una victoria ante los Reds podría dejarlos a unos cuantos puntos de la clasificación directa a la siguiente etapa.

Podría interesarte Futbol Internacional Champions League 2026-27: Resultados más destacados de HOY martes 24 noviembre

¿Cómo llegan ambos equipos?

En cuanto a la posición de Brujas, el cual es el quipo local, por ahora son el décimo primer lugar de la tabla con nueve puntos conseguidos en tres victorias y una sola derrota en toda la competencia, misma que consiguieron en la primera jornada en contra de Aston Villa, desde entonces no han conseguido la derrota.

El más reciente partido de Champions que han jugado fue en contra de PSV Eindhoven con una victoria en el campo de los Granjeros con un marcador de 1-2. En cuanto a la liga local, también ganaron como visitantes en contra de KV Mechelen 1-5.

Inter de Milán cayó 3-4 ante el Brujas | AP

El Liverpool llega en igualdad de condiciones, pues de igual manera cuentan con nueve unidades, pero su derrota se dio en el juego más reciente en contra de Fenerbahce; sin embargo, luego de eso vinieron un par de resultados a favor en Premier League ante Crystal Palace como vista 1-3 y el Clásico ante Manchester United que ganaron 4-0 en casa.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jan Breydel de Brujas, con los locales teniendo de baja a Joel Ordóñez y los Reds a Cody Gakpo, Ryan Gravenberch y Connor Bradley.

Rio Ngumoha celebra con los jugadores del Liverpool la goleada ante el Manchester United | AP

¿Dónde ver el juego de Champions?