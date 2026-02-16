Fernando Villalobos Hernández 18:47 - 15 febrero 2026
Galería: Cruz Azul vs Tigres. los mejores momentos de la victoria de La Máquina
Cruz Azul vence 2-1 a Tigres en el cierre de la Jornada 6 del Clausura 2026
/ 10 Foto oficial del Cruz Azul vs Tigres, Clausura 2026 | IMAGO7
/ 10 Escudo de Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7
/ 10 Nico Ibáñez celebra gol a Tigres | IMAGO7
/ 10 Afición de Cruz Azul reclamando al árbitro | IMAGO7
/ 10 Willer Ditta y Charly Rodríguez festejan gol de Cruz Azul | IMAGO7
/ 10 Rodrigo Aguirre y Piovi pelean el balón | IMAGO7
/ 10 Ángel Corre celebra gol de Tigres a Cruz Azul | IMAGO7
/ 10 André-Pierre Gignac siendo suplente con Tigres | IMAGO7
/ 10 Jugadores de Cruz Azul reclaman al árbitro | IMAGO7
/ 10 Cruz Azul festeja el gol de la victoria ante Tigres
Galería de fotos 10 Fotos