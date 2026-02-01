Mauricio Díaz Valdivia 23:40 - 31 enero 2026
Los mejores memes de la salida de Allan Saint-Maximan del América
El jugador francés no duró ni un año en el futbol mexicano; América ya hizo oficial su salida
Me siento así, la salida de Fidalgo y ahora la Allan saint-Maximin— marlen (@lvsfidalgo_11) February 1, 2026
pic.twitter.com/SJXaMeybOw
Adiós Saint-Maximin, nunca olvidaremos cuando atropellaste a Santander JAJAJAJA pic.twitter.com/lZjQ6Vqkg2— Martinalgui (@MartinoliCuri) February 1, 2026
La gente ya se ha expresado en redes sociales | Captura de pantalla
JAJAJAJAJA SE LES FUE FIDALGO Y SU FLAMANTE FICHAJE BOMBA SAINT MAXIMIN EN EL MISMO DÍA pic.twitter.com/GQmMMun9aL— GONZALO (@groseritx) February 1, 2026
*Chivas le va ganando al San Luis*— 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) February 1, 2026
La subtrama dentro del vestidor del América:
pic.twitter.com/l6i7O1mfKs
NÉSTOR VIENDO CÓMO TODOS SE VAN Y ÉL SIGUE COBRANDO Y HACIENDOSE EL PNDJ0 pic.twitter.com/ZnFq7t4mVs— JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) January 31, 2026
Los memes también le han dado referencia a personajes animados | Captura de pantalla