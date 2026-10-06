Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía vuelven a la pantalla mexicana con dos transmisiones semanales a través de Canal Once

Los seguidores de 31 Minutos tendrán una nueva oportunidad para reencontrarse con Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto del peculiar equipo del noticiero. La producción chilena vuelve a formar parte de la programación de Canal Once a partir de este martes 6 de octubre de 2026, con transmisiones regulares en televisión abierta.

Podría interesarte Contra Timbiriche se deslinda de serie de ViX: aseguran que no autorizaron uso de su imagen

El regreso representa una nueva ventana para una serie que, pese a haber sido concebida originalmente para el público infantil, consiguió construir una base de seguidores de distintas edades gracias a su humor, sus canciones y la manera en que parodia los formatos informativos de televisión.

Creado en Chile por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, el programa comenzó transmisiones en 2003 y convirtió a sus personajes en referentes de la cultura popular latinoamericana. Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño y Patana Tufillo son algunos de los protagonistas que volverán a aparecer en la señal mexicana.

¿Qué días y a qué hora se transmitirá 31 Minutos?

Canal Once programó los episodios de 31 Minutos los martes y jueves a las 17:30 horas, por lo que la serie contará con dos emisiones semanales dentro de la barra del canal. El contenido podrá seguirse a través de la señal abierta de la televisora y también mediante su frecuencia digital.

La serie chilena podrá verse los martes y jueves a las 17:30 horas por Canal Once./ RS

El formato del programa mezcla reportajes, notas ficticias, música y situaciones absurdas que parten de la estructura de un noticiero convencional. Esa combinación permitió que segmentos protagonizados por Bodoque, las intervenciones de Tulio y las presentaciones musicales de Policarpo se convirtieran en algunos de los momentos más recordados de la serie.

La emisión también permitirá recuperar personajes y secciones que han permanecido vigentes entre los seguidores, como La señora interesante, las competencias de Juan Carlos Bodoque y otros segmentos que ayudaron a construir la identidad del programa durante sus distintas temporadas.

Para quienes crecieron viendo la serie, la nueva transmisión funciona como un regreso a uno de los programas infantiles más reconocibles de la televisión latinoamericana. Para los espectadores más jóvenes, representa la posibilidad de conocer por primera vez a personajes que han trascendido su formato original y que siguen circulando en redes sociales, plataformas digitales y escenarios.