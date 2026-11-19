Última jornada de alarido, mi Frankie, pero con muy pocos juegos por televisión abierta; te comento todos los detalles

Qué clase de última jornada tenemos para el cierre de este Apertura, lástima que sólo tres partidos van por televisión abierta: Juárez contra Atlas, Pumas ante Rayados y Tigres vs América, todos los demás a apagar la suscripción para poder saber cómo queda acomodada la Liguilla y cuáles quedan eliminados. Una lástima.

SUELTAN HUMO EN LA SULTANA

Ya salió a asegurar la regioprensa amiga de Rayados que Cruz Azul quiere a Iker Fimbres a cambio de Orozco Chiquete… ¿pues en qué cabeza? Ni en los sueños más húmedos de don Manuel Filizola le mandaría La Máquina a un central zurdo que ya es titular con Selección a cambio de un chavo que fue promesa con el Monterrey, pero que su mala gestión hizo que se congelara. Lo que hay que leer. Es puro humo, mi Franky, ahora ya lo sabes.

LA CAMPAÑA CONTRA TALA

No existe tal. Los Chivahermanos han sentido de forma personal las críticas al Tala Rangel por los dos errores que casi cuestan gol ante Jamaica, de nuevo se equivoca con el Tri, ¡pero es normal! Cada que un arquero de Selección se equivoca, se le van encima. Le pasó a todos y le seguirá pasando a Rangel, el titular de Rafa.

¿Qué hacía el Tala casi a mitad de cancha en tiro de esquina? En la contra lo exhibieron, se lo quitaron muy fácil y al enfilar al área mexicana sin portero, Lira hizo el regreso milagroso y evitó otro oso con gol en contra. Y después la salida que se perdió en cabezazo otro reggae boy en el área. Errores, que no por exhibirlos son campaña. Andan muy sensibles esos Chivahermanos.

¿Y TAMBIÉN CON EL ‘CROATA’ QUE NO CONVENCIÓ?

Y también salieron de piel delgadita los defensores de los experimentos futboleros en Selección, después de que Gibrán Araige explicó que no convenció a Rafa y su cuerpo técnico el nivel de Armando León, hasta parece que el reportero de Televisa le acabó la carrera al delantero que vino de Croacia.

Si al final el atacante que despuntó en Andorra (hazme favor, en la Liga de Andorra), después de no lograr consolidarse con Pachuca o León en Liga MX, no trae nivel de Selección, no lo trae y ya, y lo único que hizo Gibrán fue su chamba, que debe explicar a la afición lo que sucede a la interna. Yo sigo pensando que fue error de Márquez y su equipo llevarlo.

EL AZTECA ENCAJA LOS DIENTES EN NFL

Y ya de cierre, la gente de Ollamani se sigue despachando con la cuchara grande en el Estadio Azteca para sacarle más y más lana a los dueños de los palcos. Para el partido de la NFL, que ya sabes que ahora tampoco lo dejan llevar sus bebidas y alimentos, les están vendiendo paquetes de alimentos que parece que tienen oro y diamantes.