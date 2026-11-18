Seis partidos en los que Rafa le movió y le movió sin encontrar un rendimiento óptimo ni resultados esperados

Lo preocupante no es lo que le cuesta a Rafa Márquez hacer jugar bien a esta Selección, que tiene la base de aquel partido legendario contra Inglaterra y logró un Mundial ‘bueno a secas’, sino que para como va este Tri, para el 2030 terminaremos llamándole al bombero de siempre: Javier Aguirre. ¿Un cuarto ciclo? No lo descarto.

Seis partidos en los que Rafa le movió y le movió sin encontrar un rendimiento óptimo ni resultados esperados, apenas una victoria ante Jamaica para avanzar a la Nations League, pidiendo la hora, con el Jesús en la boca en casa, un espectacular estadio de Monterrey, revelan un presente gris y un futuro más oscuro.

¿Y ahora? A rezar contra Estados Unidos, pues aunque antes hay un par de amistosos armados al vapor con una selección de Liga MX, no existe aún la varita mágica que haga que Márquez se convierta ya en el entrenador que todos esperábamos en Selección. Aguirre, vete preparando, todavía falta, quizás cuando se complique la Eliminatoria, pero vete preparando.

AMÉRICA ELIGE NUEVA SEDE

Para seguir con el partido de anoche, el Estadio BBVA se transformó desde la fachada hasta en el nombre a Estadio Monterrey de nuevo, como en el Mundial, pues la Selección Mexicana tiene a Banorte como institución financiera de patrocinador y no podían jugar en casa de Rayados si mantenía la marca rival.

Pues así le pasa ahora al América. Ya se sabe que la Femenil se metió en un problema de logística porque en el Azteca… perdón, en el Estadio Banorte estará Arjona en las fechas que podrían disputar la Final (aunque primero hay que derrotar a Pumas).

Pues buscaron opción primero en Toluca, pero les pasó lo mismo que al Varonil: a pesar de que los Diablos Rojos se mostraron abiertos a prestar su casa, al final no permitieron que tocaran nada de los patrocinios y no avanzaron. Así que las Águilas decidieron regresar a donde disputaron ya una Final de Liga MX: el Cuauhtémoc de Puebla, donde ahora jugará la Femenil como local por el título.

¿LA MÁQUINA CAMBIA DE UNIFORME?

Ahora, lo del uniforme de Cruz Azul. Se acaba el contrato con Pirma el próximo verano, y ya van tarde para decidir si cambian de patrocinador con las ofertas que tienen o extienden con la marca mexicana, pues el diseño y la producción deben empezar ya.

Se acercó en especial una importante firma europea (que no es Adidas) a hacer una propuesta a La Máquina por su uniforme, sin embargo, un área al interior del club prefiere y presiona para que se siga con Pirma y así cumplir los compromisos que ya se adquirieron por la ropa.

La directiva celeste le exige dos cosas para extender una año a Pirma, hasta el verano de 2028: que mejore ostensiblemente la distribución de los productos y que el diseño del uniforme del Centenario sea espectacular. La marca ya respondió, quiere renovar y le propuesto aumentar el pago garantizado a Cruz Azul, al grado que La Máquina peleará en el Top 3 de mejor pagados con Chivas, que tiene a Nike y América, con Adidas. Veamos, yo creo que sí renuevan.

NUEVO ROUND POR EL ASCENSO

Y ya de salida, hoy empieza a definirse en el TAS en CDMX el caso del pleito de ‘Los 5 rebeldes de la Expansión’ contra la FMF, que quieren abrir a la fuerza el ascenso. Serán un par de días para escuchar los argumentos y recabar pruebas, pero la sentencia no será inmediata, debe pasar un proceso de análisis que no tiene fecha establecida para dar su resultado. Así que serán semanas de incertidumbre.