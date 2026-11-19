El futbol femenil mexicano ha recorrido un camino importante en los últimos años. Hoy tenemos una liga profesional, jugadoras que compiten en clubes internacionales y referentes capaces de inspirar a nuevas generaciones. Sin embargo, el siguiente paso es convertir ese crecimiento en resultados que coloquen a México nuevamente entre las selecciones protagonistas del mundo.
América y Pachuca encabezan convocatoria de México para buscar su pase al Mundial
El pasado 16 de noviembre, Pedro López presentó la convocatoria de 23 futbolistas que buscarán el boleto a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. La lista reúne experiencia, talento y distintas generaciones, con nombres como Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal, quienes representan el nivel que ha alcanzado el futbol mexicano y la capacidad de nuestras jugadoras para competir dentro y fuera del país.
El primer desafío será Haití, el próximo 28 de noviembre, en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026. Una victoria aseguraría el pase a las Semifinales y, con ello, la clasificación mundialista. México busca regresar a una Copa del Mundo después de su última participación en Canadá 2015. La dimensión de este partido es evidente: estamos ante una oportunidad para recuperar un lugar que el futbol mexicano debe aspirar a ocupar de manera constante.
Como vengo mencionando en las últimas semanas, el deporte femenil nos está regalando logros enormes que confirman algo en lo que siempre he creído: existe un valor extraordinario en el talento de las mujeres y en la industria que puede construirse alrededor de él. La convocatoria de México es otro ejemplo, pero también una invitación a mirar más allá de los nombres y preguntarnos qué estamos haciendo para que ese talento alcance su máximo nivel.
Hay algo que tengo claro: la profesionalización es el verdadero cambio. Tener una Liga, convocar estadios o conseguir visibilidad son avances importantes, pero por sí solos no garantizan el desarrollo de una carrera deportiva. Necesitamos estructuras sólidas, condiciones de entrenamiento, preparación física y médica, formación desde edades tempranas, contratos que den estabilidad y proyectos que permitan a las futbolistas construir una trayectoria profesional. El crecimiento debe sentirse en la cancha, pero también en las oportunidades que tiene cada jugadora para desarrollarse.
La propia convocatoria refleja avances: México cuenta con futbolistas que compiten en ligas de otros países y con una Liga MX Femenil que se ha convertido en una plataforma para desarrollar talento y alimentar a la Selección Nacional de México. Ahora necesitamos que esa conexión se traduzca en una identidad competitiva, procesos de selección consistentes y una preparación que nos permita enfrentar a las mejores del mundo.
También existe una responsabilidad para las marcas, los clubes y los organismos deportivos. El futbol femenil ofrece oportunidades de negocio, audiencias y referentes con los que nuevas generaciones pueden identificarse. Pero para que ese potencial se convierta en una industria rentable y sostenible, la inversión debe acompañar todas las etapas del desarrollo: desde las fuerzas básicas hasta la Selección Mayor. No se trata únicamente de sumarse cuando llegan los buenos resultados, sino de participar en su construcción.
La clasificación a Brasil 2027 sería un paso fundamental, pero el verdadero objetivo debe ser más ambicioso: que México deje de ver cada eliminatoria mundialista como una oportunidad extraordinaria y comience a construir las condiciones para competir de manera habitual en los grandes escenarios internacionales.
Tenemos talento, referentes y una liga que ha abierto camino. Ahora toca respaldar ese crecimiento con profesionalización, visión y decisiones de largo plazo. Porque el siguiente paso del futbol femenil mexicano no consiste solamente en volver a un Mundial, sino en llegar con la estructura necesaria para quedarse entre las mejores.
¡Abramos Cancha!