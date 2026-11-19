Hoy tenemos una liga profesional, jugadoras que compiten en clubes internacionales y referentes capaces de inspirar a nuevas generaciones; ahora sólo resta colocar a México nuevamente entre las selecciones protagonistas del mundo

El futbol femenil mexicano ha recorrido un camino importante en los últimos años. Hoy tenemos una liga profesional, jugadoras que compiten en clubes internacionales y referentes capaces de inspirar a nuevas generaciones. Sin embargo, el siguiente paso es convertir ese crecimiento en resultados que coloquen a México nuevamente entre las selecciones protagonistas del mundo.

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El pasado 16 de noviembre, Pedro López presentó la convocatoria de 23 futbolistas que buscarán el boleto a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. La lista reúne experiencia, talento y distintas generaciones, con nombres como Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal, quienes representan el nivel que ha alcanzado el futbol mexicano y la capacidad de nuestras jugadoras para competir dentro y fuera del país.

El primer desafío será Haití, el próximo 28 de noviembre, en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026. Una victoria aseguraría el pase a las Semifinales y, con ello, la clasificación mundialista. México busca regresar a una Copa del Mundo después de su última participación en Canadá 2015. La dimensión de este partido es evidente: estamos ante una oportunidad para recuperar un lugar que el futbol mexicano debe aspirar a ocupar de manera constante.

Como vengo mencionando en las últimas semanas, el deporte femenil nos está regalando logros enormes que confirman algo en lo que siempre he creído: existe un valor extraordinario en el talento de las mujeres y en la industria que puede construirse alrededor de él. La convocatoria de México es otro ejemplo, pero también una invitación a mirar más allá de los nombres y preguntarnos qué estamos haciendo para que ese talento alcance su máximo nivel.

Hay algo que tengo claro: la profesionalización es el verdadero cambio. Tener una Liga, convocar estadios o conseguir visibilidad son avances importantes, pero por sí solos no garantizan el desarrollo de una carrera deportiva. Necesitamos estructuras sólidas, condiciones de entrenamiento, preparación física y médica, formación desde edades tempranas, contratos que den estabilidad y proyectos que permitan a las futbolistas construir una trayectoria profesional. El crecimiento debe sentirse en la cancha, pero también en las oportunidades que tiene cada jugadora para desarrollarse.

La propia convocatoria refleja avances: México cuenta con futbolistas que compiten en ligas de otros países y con una Liga MX Femenil que se ha convertido en una plataforma para desarrollar talento y alimentar a la Selección Nacional de México. Ahora necesitamos que esa conexión se traduzca en una identidad competitiva, procesos de selección consistentes y una preparación que nos permita enfrentar a las mejores del mundo.

También existe una responsabilidad para las marcas, los clubes y los organismos deportivos. El futbol femenil ofrece oportunidades de negocio, audiencias y referentes con los que nuevas generaciones pueden identificarse. Pero para que ese potencial se convierta en una industria rentable y sostenible, la inversión debe acompañar todas las etapas del desarrollo: desde las fuerzas básicas hasta la Selección Mayor. No se trata únicamente de sumarse cuando llegan los buenos resultados, sino de participar en su construcción.

La clasificación a Brasil 2027 sería un paso fundamental, pero el verdadero objetivo debe ser más ambicioso: que México deje de ver cada eliminatoria mundialista como una oportunidad extraordinaria y comience a construir las condiciones para competir de manera habitual en los grandes escenarios internacionales.

Tenemos talento, referentes y una liga que ha abierto camino. Ahora toca respaldar ese crecimiento con profesionalización, visión y decisiones de largo plazo. Porque el siguiente paso del futbol femenil mexicano no consiste solamente en volver a un Mundial, sino en llegar con la estructura necesaria para quedarse entre las mejores.