Los Dragones afrontan un duelo de eliminación directa en la cuarta ronda

El Porto continúa su camino en la Copa de Portugal cuando enfrente al USC Paredes este viernes 20 de noviembre de 2026 a las 14:45 horas (tiempo del centro de México), en compromiso correspondiente a la cuarta ronda del certamen lusitano. Los aficionados del futbol europeo en territorio mexicano podrán seguir todas las acciones de este encuentro completamente en vivo a través de la señal de Prime Video.

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Este compromiso se disputa bajo el formato de eliminación directa a partido único, instancia en la que los clubes de la Primeira Liga entran en acción dentro de una competencia organizada por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) que reúne a cerca de 156 escuadras de distintas categorías nacionales y regionales.

En caso de que persista el empate al término de los 90 minutos reglamentarios, el boleto a la siguiente fase se definirá mediante prórroga y tanda de penales.

Porto se impone 2 a 1 ante Vitória | AFP

¿Cómo se juega la Copa de Portugal 2026-27 y qué gana el campeón?

Para la presente campaña 2026-27, el torneo implemented ajustes clave en su calendario para favorecer las sorpresas y aligerar la carga de partidos de los clubes portugueses. Además de la incorporación de los equipos de primera división en esta cuarta eliminatoria, las semifinales volvieron a disputarse a partido único antes de llegar a la Gran Final en sede neutral, celebrada tradicionalmente en el Estádio Nacional (Jamor), en Lisboa.

Porto campeón de la Copa de Portugal | EFE

Más allá del prestigio histórico de conquistar el trofeo copero en el sistema de 'mata-mata', el equipo que logre levantar el título obtendrá importantes recompensas deportivas a nivel local y continental.