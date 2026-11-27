¿Adiós a las barras en los estadios? Así es como los diputados buscan controlar a los grupos en estadios

Se busca garantizar la seguridad en eventos deportivos masivos / Especial

La Comisión de Deporte avaló una propuesta que contempla el registro, supervisión y control preventivo

Las barras y porras que acompañan a los equipos en los estadios de México podrían estar sujetas a nuevas disposiciones legales. La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un dictamen que busca regular a estas agrupaciones de aficionados, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad y promover una convivencia pacífica durante los espectáculos deportivos.

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La comisión, presidida por la diputada de Movimiento Ciudadano, Paola Michell Longoria López, avaló una modificación a la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar una definición específica de los grupos de animación y porras, en la que se reconoce la necesidad de establecer mecanismos de registro, supervisión y control preventivo.

La propuesta busca atender las condiciones de seguridad en los eventos que congregan a grandes cantidades de aficionados, sin dejar de reconocer la importancia que tienen estas agrupaciones para generar ambiente en las tribunas y respaldar a sus respectivos equipos o deportistas.

Aunque la medida podría tener especial relevancia para el futbol mexicano, su alcance no se limita a esta disciplina, pues contempla tanto los eventos deportivos masivos como aquellos que se realizan con fines de espectáculo.

Diputados buscan regular la asistencia de barras y porras a eventos deportivos / Especial

¿Qué propone la reforma para regular las barras y porras en México?

El dictamen aprobado plantea modificar la fracción XV del artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para reconocer a los grupos de animación y porras como agrupaciones organizadas de aficionados que, debido a su estructura, requieren de medidas preventivas para asistir a eventos deportivos.

Entre los mecanismos contemplados en la propuesta se encuentran: Registro de los grupos de animación y porras.

Supervisión de las agrupaciones organizadas de aficionados.

Control preventivo para su asistencia a eventos deportivos masivos.

Medidas orientadas a garantizar condiciones de seguridad durante los espectáculos deportivos.

La intención es incorporar estos conceptos dentro del marco legal que regula la actividad deportiva en México, de manera que se reconozca tanto la participación de los aficionados organizados como la necesidad de prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad del público.

La Comisión de Deporte avaló una reforma para fortalecer la seguridad de los aficionados / Especial

¿Desaparecerán las barras y porras de los estadios en México?

La propuesta avalada por la Comisión de Deporte no contempla la desaparición ni la prohibición de las barras y porras. Por el contrario, busca reconocer su existencia dentro de la legislación y establecer la necesidad de contar con mecanismos preventivos para su asistencia a los recintos deportivos.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó su respaldo a la iniciativa y destacó la importancia de garantizar la paz en los estadios sin estigmatizar a todos los integrantes de estas agrupaciones por las acciones de unos cuantos provocadores.

La legisladora consideró que los grupos de animación desempeñan un papel importante en el respaldo a los equipos y en la convivencia familiar, por lo que deben continuar alentando desde las tribunas bajo condiciones de respeto y seguridad.

Cabe destacar que el dictamen fue aprobado en comisión, lo que no significa que las modificaciones ya hayan entrado en vigor. La propuesta deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

Los grupos de animación estarían sujetos a medidas de registro y supervisión / Especial

Diputados también buscan combatir el nepotismo en el deporte mexicano

La regulación de las barras y porras no fue el único tema abordado durante la sesión. Los integrantes de la Comisión de Deporte también aprobaron por mayoría un dictamen en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Esta segunda propuesta contempla modificaciones al artículo 13 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar entre las atribuciones correspondientes el impulso de mecanismos internos y procedimientos transparentes que permitan prevenir el nepotismo.

Con ello, se busca fortalecer las prácticas de transparencia dentro del ámbito deportivo y promover mecanismos que contribuyan a prevenir posibles irregularidades.

Buscan sancionar la manipulación de competencias deportivas en México

Además de los dictámenes aprobados, la Comisión de Deporte informó que recibió tres iniciativas entre el 21 y el 28 de octubre de 2026, las cuales serán sometidas a análisis y dictaminación.

Una de las propuestas, presentada por la diputada de Morena, Giselle Yunuen Arellano Ávila, busca modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte y el Código Penal Federal para fortalecer la integridad deportiva, así como prevenir y sancionar la manipulación de competencias.

La misma legisladora presentó otra iniciativa orientada a impulsar la cooperación deportiva internacional, fomentar la cultura oceánica y contribuir a la protección y conservación de los ecosistemas costeros y marinos.