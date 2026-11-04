El show de la marca NXt cambió de día para poder competir en audiencia a mitad de semana

Este miércoles 4 de noviembre, WWE y AEW competirán en un día atípico, pero con shows muy interesantes con la participación de algunas de las principales figuras de la industria. La disputa enfrentará a una edición especial de WWE NXT contra AEW Dynamite: Blood & Guts, dejando a la deriva la decisión del público por cual de los dos consumir.

El enfrentamiento se producirá debido a un cambio excepcional en la programación de WWE, que trasladó NXT de su tradicional martes al miércoles por la aparición de dos de sus figuras máximas: John Cena y Cody Rhodes. La modificación provocó que ambas compañías coincidieran nuevamente en horario estelar, por lo que prepararon carteleras con combates titulares, invitados especiales y enfrentamientos dentro de una jaula de acero para intentar conquistar el rating de la noche.

WWE NXT prepara una cartelera llena de estrellas

La principal atracción de WWE será el regreso de CM Punk a un combate de NXT después de más de 16 años, cuando enfrente a Grayson Waller por el Campeonato de la marca. El actual monarca pondrá en juego su título ante uno de los luchadores más reconocidos de la empresa, en un enfrentamiento que encabeza una función especial desde el WWE Performance Center de Orlando, Florida. Además, Kelani Jordan defenderá el Campeonato Femenil de NXT ante una rival sorpresa, cuya identidad todavía no ha sido revelada oficialmente.

Otra de las grandes apuestas será la presencia de John Cena y Cody Rhodes, quienes participarán en la transmisión. Rhodes estará encargado de entregar la copa a los ganadores de la final del Dusty Rhodes Tag Team Classic 2026, en la que Noam Dar y Romeo Moreno enfrentarán a Hank Walker y Tank Ledger. La aparición de Cena también forma parte de los anuncios de sus invitados para el torneo John Cena Classic, en donde dicho sea de paso ya está instalado Rhodes.

Grayson Waller vs CM Punk en NXT | wwe.com

La cartelera también incluirá un combate de relevos australianos en el que Chad Gable, Rey Fénix y Dragon Lee unirán fuerzas para enfrentar a The Vanity Project, integrado por Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes. Asimismo, Dion Lennox y Cruz Montana disputarán una lucha sin sanción con Michael Chandler como réferi especial, completando una programación con la que WWE buscará atraer a los aficionados durante su enfrentamiento directo contra AEW.

AEW Blood & Guts 2026

Por su parte, AEW Dynamite: Blood & Guts 2026 se celebrará desde el VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida, y tendrá como principal atractivo dos enfrentamientos multitudinarios dentro de una estructura de acero con dos cuadriláteros. En la lucha masculina, Will Ospreay, Adam Copeland, Darby Allin, Steven Borden y The Young Bucks enfrentarán a The Don Callis Family, integrada por Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Kevin Knight, Wardlow, Mark Davis y Jake Doyle.

La división femenil también tendrá su propio combate Blood & Guts, con Willow Nightingale, Queen Aminata, Jamie Hayter, Alex Windsor, Kris Statlander y Harley Cameron enfrentándose a la alianza conformada por Triangle of Madness y Divine Dominion, acompañadas por Persephone. Del otro lado estarán Thekla, Julia Hart, Skye Blue, Megan Bayne y Lena Kross, en una confrontación de seis contra seis.

Luchas de Blood & Guts masculina y femenina en 2026 | AEW