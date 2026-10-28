Rumbo a Crown Jewel 2026, recordamos las ocasiones en las que WWE ha priorizado el negocio

La WWE ha llevado sus espectáculos a distintos países del mundo, incluso en momentos marcados por conflictos armados, amenazas terroristas y tensiones políticas. Aunque la empresa ha conseguido expandir su presencia internacional, algunas de estas decisiones también han provocado preocupación por la seguridad de sus luchadores, quienes en determinadas ocasiones se han encontrado en escenarios de incertidumbre lejos de Estados Unidos.

Con Crown Jewel 2026 programado para el próximo 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, los antecedentes de la compañía vuelven a cobrar relevancia. Desde las dificultades para abandonar territorio saudí en 2019 hasta los espectáculos organizados en Iraq durante la guerra, la historia de WWE incluye varios episodios en los que el entretenimiento deportivo coincidió con situaciones de riesgo y conflictos internacionales.

Los incidentes que pusieron en alerta a WWE durante Crown Jewel

Uno de los episodios más polémicos ocurrió después de Crown Jewel 2019, cuando alrededor de 200 luchadores y trabajadores de WWE quedaron varados en Arabia Saudita debido a problemas con su vuelo de regreso. La situación se prolongó por más de 24 horas y provocó incertidumbre entre los integrantes de la empresa, algunos de los cuales llegaron a cuestionarse si estaban siendo retenidos contra su voluntad. Aunque oficialmente se atribuyó el retraso a fallas mecánicas, surgieron versiones sobre un presunto conflicto económico entre Vince McMahon y las autoridades saudíes, acusaciones que WWE rechazó.

La controversia volvió a relacionarse con Arabia Saudita en noviembre de 2022, cuando Estados Unidos recibió información de inteligencia sobre un posible ataque de Irán contra territorio saudí, apenas unos días antes de Crown Jewel. La advertencia elevó la preocupación por la seguridad regional, aunque el espectáculo finalmente se celebró el 5 de noviembre. No obstante, no existen pruebas suficientes para afirmar que un ataque con drones hubiera destruido instalaciones petroleras cercanas al estadio durante esa semana ni que WWE hubiera obligado a sus luchadores a permanecer en el país contra su voluntad.

Roman Reigns en una edición de Crown Jewel | wwe.com

El acuerdo comercial entre WWE y Arabia Saudita, iniciado en 2018, ha permitido organizar eventos como Crown Jewel, Royal Rumble y Night of Champions en el país asiático. Sin embargo, también ha colocado a la compañía bajo el escrutinio público por sus decisiones de seguridad y sus vínculos con el gobierno saudí. La edición de 2026 representa una nueva visita a Riad, mientras que para 2027 está contemplada la celebración de WrestleMania 43 en la misma ciudad.

De Iraq a Corea del Norte

Uno de los antecedentes más significativos ocurrió en 2004, cuando WWE organizó Tribute to the Troops en Tikrit, Iraq, durante la intervención militar estadounidense. El espectáculo se realizó en Camp Speicher, una instalación militar donde estrellas como The Undertaker, Eddie Guerrero, Rey Mysterio y Kurt Angle participaron en funciones dedicadas a los soldados desplegados. Las condiciones de seguridad eran distintas a las de una arena convencional debido al conflicto armado que atravesaba el país, lo que convirtió aquella visita en una de las más particulares de la historia de la compañía.

Otro episodio ocurrió en 1995 con Collision in Korea, un espectáculo organizado en Pionyang por World Championship Wrestling (WCW), empresa que años después sería adquirida por WWE. Durante la visita a Corea del Norte, figuras como Ric Flair y Scott Norton estuvieron sometidas a estrictas medidas de vigilancia. Los participantes relataron que las autoridades retuvieron sus pasaportes durante su estancia y que existían importantes restricciones de movimiento, en medio del aislamiento político y las tensiones internacionales que rodeaban al régimen norcoreano.

Ric Flair y Scott Norton en Collision in Korea | ESPECIAL