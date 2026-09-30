Agotamiento laboral no es igual a estar cansado: estas son las señales del burnout

La OMS establece tres dimensiones para definir este fenómeno relacionado específicamente con el entorno laboral

Llegar a casa agotado después de una jornada complicada, sentir que necesitas vacaciones o tener un mal día en la oficina no significa automáticamente que estés experimentando burnout. Aunque el término se utiliza cada vez con mayor frecuencia para hablar del cansancio relacionado con el trabajo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una definición específica que permite diferenciarlo de la fatiga cotidiana.

Dentro de la 11.ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), la OMS incluye al burnout o desgaste profesional como un fenómeno ocupacional y no como una condición médica. El organismo lo conceptualiza como un síndrome relacionado con el estrés crónico dentro del lugar de trabajo que no ha podido manejarse de manera satisfactoria.

La OMS incluye al burnout o desgaste profesional como un fenómeno ocupacional y no como una condición médica / Magnific

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¿Qué es el burnout según la OMS?

La primera diferencia importante es que el término burnout se aplica específicamente al contexto laboral. La definición de la OMS no contempla utilizarlo para describir problemas, cansancio o estrés derivados exclusivamente de situaciones familiares, sentimentales o de otras áreas de la vida cotidiana.

Para caracterizar este fenómeno, la OMS establece tres dimensiones principales: agotamiento, mayor distanciamiento mental respecto al trabajo —o sentimientos negativos o de cinismo relacionados con éste— y una reducción de la eficacia profesional.

Esto permite distinguir el concepto de expresiones cotidianas como “estoy quemado” o “ya no puedo más”, que pueden utilizarse después de una semana especialmente complicada, pero que por sí mismas no describen necesariamente el fenómeno ocupacional definido dentro de la CIE-11.

Lo OMS lo conceptualiza como un síndrome relacionado con el estrés crónico / Magnific

¿Cuáles son las tres señales del burnout?

La primera dimensión es el agotamiento o falta de energía. Una persona puede experimentar una sensación de desgaste relacionada con su actividad profesional, pero este elemento debe analizarse junto con las otras características descritas por la OMS y no como una señal aislada.

La segunda tiene que ver con el distanciamiento mental respecto al empleo. Puede manifestarse mediante una creciente desconexión con las actividades profesionales, así como sentimientos negativos o una actitud de cinismo relacionada con el trabajo. Ya no se trata únicamente de terminar cansado, sino de una modificación en la forma en que la persona se relaciona con sus responsabilidades laborales.

La tercera dimensión es la reducción de la eficacia profesional. El desgaste puede reflejarse en la percepción del desempeño y la capacidad para realizar las actividades vinculadas con el puesto de trabajo. Estas tres dimensiones son las que conforman la caracterización que utiliza la OMS para el burnout.

La primera diferencia importante es que el término burnout se aplica específicamente al contexto laboral / Magnific

¿Cuál es la diferencia entre burnout y estar cansado?

El cansancio puede aparecer después de una jornada extensa, una semana con demasiadas responsabilidades o una noche en la que no se descansó correctamente. Por sí solo, el agotamiento no equivale a burnout, pues la definición de la OMS contempla también el distanciamiento mental o negativismo relacionado con el trabajo y la disminución de la eficacia profesional.

Otra diferencia fundamental está en el origen. El burnout se relaciona específicamente con estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido gestionado adecuadamente. Por ello, la OMS señala expresamente que este concepto pertenece al ámbito ocupacional y no debe utilizarse para definir experiencias ocurridas en otras áreas de la vida.

En otras palabras, una persona puede sentirse exhausta debido a múltiples situaciones sin que eso signifique necesariamente que atraviese burnout. Para comprender qué está ocurriendo resulta importante considerar el contexto laboral y las diferentes dimensiones establecidas por el organismo internacional.

Burnout no está clasificado como una enfermedad

Otro de los puntos que suele generar confusión es la clasificación del burnout. Pese a que se encuentra incluido dentro de la CIE-11, la OMS aclara que no está clasificado como una condición médica, sino como un fenómeno ocupacional.

La CIE-11 entró oficialmente en vigor en 2022 y constituye el estándar internacional utilizado para registrar y comparar información relacionada con salud y diferentes condiciones alrededor del mundo.

La distinción es relevante porque evita convertir cualquier episodio de estrés o agotamiento en un supuesto diagnóstico de burnout. También permite mantener el concepto dentro del contexto para el que fue definido: la relación entre estrés laboral crónico, agotamiento, distanciamiento respecto al trabajo y menor eficacia profesional.

¿Qué situaciones laborales pueden favorecer el desgaste?

La propia OMS identifica diferentes riesgos psicosociales relacionados con el entorno de trabajo. Entre ellos aparecen factores como la presión de tiempo, jornadas prolongadas, falta de control sobre las tareas, trabajo por turnos y ausencia de apoyo. La organización señala que este tipo de condiciones pueden contribuir al estrés ocupacional, burnout y fatiga, particularmente en trabajadores de la salud.

Esto también ayuda a entender por qué abordar el problema únicamente desde la resistencia individual del trabajador puede resultar insuficiente. La OMS menciona intervenciones organizacionales como reducir cargas de trabajo, modificar horarios, mejorar la comunicación y fortalecer el trabajo en equipo entre las medidas dirigidas a los riesgos psicosociales.