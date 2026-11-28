Alejandra Guzmán: ¿cuál es el estado de salud tras su segunda dislocación de cadera?

Su equipo informó cómo se encuentra y qué sucederá con el concierto / FB: @laguzmanoficial

Su equipo informó cómo se encuentra y qué sucederá con el concierto

La preocupación por el estado de salud de Alejandra Guzmán volvió a apoderarse de sus seguidores luego de que la cantante tuviera que suspender su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México, tras sufrir una nueva dislocación de cadera que le impidió continuar con el espectáculo.

Lo que prometía ser una noche de música y celebración terminó convirtiéndose en un momento de incertidumbre para los asistentes, quienes presenciaron cómo la intérprete tuvo que interrumpir su actuación para recibir atención médica. Las imágenes del incidente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su preocupación por la recuperación de la artista.

Ante las dudas sobre su condición física y el futuro de sus próximas presentaciones, el equipo de la cantante difundió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que compartió detalles sobre lo sucedido y confirmó que el concierto será reprogramado.

Alejandra Guzmán sufrió una nueva dislocación de cadera durante su concierto / FB: @laguzmanoficial

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

De acuerdo con la información difundida por su equipo de trabajo, Alejandra Guzmán recibió atención médica especializada inmediatamente después del incidente. Aunque el percance le impidió continuar con su presentación, sus representantes aseguraron que no se trató de una lesión grave y que la cantante se encuentra acompañada por sus familiares.

“Durante la presentación de esta noche en la Arena CDMX, Alejandra sufrió un percance físico en el escenario que nos obligó a detener el espectáculo. Fue atendida de inmediato por personal médico especializado y se encuentra acompañada por su familia. Afortunadamente no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con sus fechas programadas”.

El mensaje buscó tranquilizar a los seguidores de la intérprete de Eternamente bella, quienes manifestaron su inquietud debido a que no es la primera ocasión en la que un problema físico obliga a la artista a retirarse del escenario.

La cantante tuvo que interrumpir su presentación en la Arena CDMX / FB: @laguzmanoficial

Alejandra Guzmán ya había sufrido un percance durante un concierto en Veracruz

El incidente registrado en la Arena CDMX ocurrió poco más de dos meses después de que la cantante enfrentara una situación similar durante una presentación en Veracruz.

El pasado sábado 19 de septiembre, Alejandra Guzmán tuvo que retirarse del escenario del World Trade Center de Boca del Río debido a un percance físico que le impidió continuar con su actuación. Ahora, la nueva dislocación de cadera ha generado inquietud entre sus admiradores, quienes se mantienen pendientes de su evolución.

A pesar de las dificultades, el equipo de la artista destacó su compromiso con el público y reiteró su intención de regresar a la Arena Ciudad de México para ofrecer el espectáculo que quedó pendiente.

Alejandra Guzmán recibió atención médica tras el incidente / FB: @laguzmanoficial

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX?

Los asistentes que adquirieron entradas para la presentación del viernes 27 de noviembre deberán conservar sus boletos, debido a que el espectáculo será reprogramado una vez que se alcance un acuerdo entre la oficina de la cantante, la empresa de entretenimiento Zignia y la Arena CDMX.

Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para el concierto, por lo que los organizadores solicitaron a los seguidores mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se compartirán las indicaciones correspondientes.

“Alejandra ha subido al escenario con la misma entrega, y ustedes la conocen bien: es una guerrera, y lo que más le importa en la vida es su público. Por eso, la presentación de esta noche será reprogramada. En cuanto su oficina, Zignia y la Arena CDMX definan la nueva fecha, la daremos a conocer por los canales oficiales. Les pedimos conservar su boleto; junto con la nueva fecha les informaremos todo lo necesario”.

Alejandra Guzmán agradece el apoyo de sus seguidores

Tras lo ocurrido, las redes sociales de la cantante se llenaron de mensajes de cariño, solidaridad y buenos deseos por parte de sus admiradores, quienes expresaron su preocupación por su salud y le desearon una pronta recuperación.

A través del comunicado, el equipo de Alejandra Guzmán también transmitió un mensaje de agradecimiento para quienes acudieron a la Arena CDMX y que, pese a la interrupción del espectáculo, han mostrado su respaldo a la intérprete.

“Alejandra les manda todo su amor. Muy pronto volverá a este escenario como siempre lo ha hecho: de frente, con fuerza y con ustedes”.