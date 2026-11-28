¡Otra vez! Se le zafa la cadera a Alejandra Guzmán y suspenden su concierto en CDMX

Alejandra Guzmán tuvo que cancelar su concierto en la Arena CDMX por una nueva lesión de cadera. / Especial

La cantante tuvo que suspender su presentación de este viernes 27 de noviembre y fue trasladada para recibir atención médica; el espectáculo será reprogramado

La cantante Alejandra Guzmán canceló su concierto en la Arena Ciudad de México, programado para este viernes 27 de noviembre de 2026, luego de sufrir una nueva dislocación de cadera que le impidió continuar con su presentación. El incidente ocurrió durante el espectáculo, por lo que personal de emergencia tuvo que auxiliarla y trasladarla para recibir atención médica.

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La noticia generó preocupación entre sus seguidores, pues la intérprete de Eternamente bella había enfrentado un problema similar en septiembre pasado, cuando tuvo que suspender un concierto en Veracruz tras sufrir una luxación de cadera en pleno escenario.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en la Arena CDMX?

La presentación formaba parte de su gira Los que nos quedamos Tour. Sin embargo, la cantante volvió a presentar complicaciones con su cadera, situación que obligó a detener el espectáculo.

De acuerdo con los primeros reportes, Guzmán manifestó que nuevamente se le había salido la cadera. Ante lo ocurrido, personal de emergencia ingresó al escenario para auxiliarla y retirarla en camilla.

Hasta el momento, se espera que su equipo proporcione más información sobre su estado de salud y la atención médica que recibió.

¿Cuándo será reprogramado el concierto de Alejandra Guzmán?

El concierto de este 27 de noviembre será reprogramado debido al problema de salud de la cantante.

Por ahora, los seguidores deberán mantenerse atentos a los comunicados de la Arena Ciudad de México, Alejandra Guzmán y Superboletos para conocer la nueva fecha y las indicaciones sobre sus entradas.

Alejandra Guzmán volvió a presentar problemas de cadera. / @laguzmanmx

Alejandra Guzmán ya había sufrido una dislocación de cadera en Veracruz

Esta no es la primera ocasión en que la rockera enfrenta una emergencia de este tipo durante una presentación.

El pasado 19 de septiembre, mientras ofrecía un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, Alejandra Guzmán sufrió una luxación de cadera que le impidió continuar cantando.