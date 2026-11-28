Hoy No Circula sábado 28 de noviembre de 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Automovilistas deberán revisar la terminación de sus placas antes de salir este sábado. / iStock

Antes de salir este sábado, revisa si tu vehículo tiene restricciones para circular en la Ciudad de México y el Estado de México. El programa Hoy No Circula también aplica los fines de semana

Este sábado 28 de noviembre, el programa Hoy No Circula tendrá restricciones para algunos automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México. Si tienes planeado utilizar tu vehículo durante el fin de semana, revisa qué autos deben descansar, cuáles pueden circular sin problema y en qué horario estará vigente la medida para evitar multas.

¿Qué autos no circulan el sábado 28 de noviembre?

Debido a que será el cuarto sábado del mes, los vehículos que deberán suspender su circulación son: Holograma 1: automóviles con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Holograma 2: todos los vehículos, sin importar la terminación de sus placas.

Vehículos foráneos: aquellos que no cuenten con verificación o exención reconocida, conforme a las restricciones aplicables. La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas. Por otro lado, los automóviles con holograma 1 y placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9) podrán circular, al igual que los vehículos con holograma 0 y 00, así como los que cuenten con una exención vigente.

El programa Hoy No Circula establece qué vehículos pueden transitar en CDMX y Edomex. / iStock

¿En dónde aplica el Hoy No Circula sabatino?

El programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de su zona de cobertura. Entre los municipios mexiquenses donde opera se encuentran: Nezahualcóyotl.

Ecatepec.

Naucalpan.

Tlalnepantla.

Chalco.

Ixtapaluca.

Valle de Chalco.

Cuautitlán Izcalli.

Tecámac.

Atizapán de Zaragoza. Los conductores deben revisar las disposiciones correspondientes a su zona antes de utilizar sus vehículos.

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en CDMX y Edomex. / Came

¿Hay Doble Hoy No Circula el sábado 28 de noviembre?

Las restricciones señaladas corresponden al calendario habitual del programa. Sin embargo, si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental, las medidas pueden cambiar y extenderse a otros vehículos.