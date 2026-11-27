Licencia Permanente CDMX: ¿Cuál es la mejor hora para acudir a los módulos y evitar largas filas?

Quienes tramiten su licencia por primera vez deberán acreditar una evaluación teórica / Especial

Ante la cercanía del cierre del programa, una creadora de contenido compartió su experiencia y reveló en qué horario encontró menos gente

La cuenta regresiva para tramitar la Licencia de Conducir Permanente en la Ciudad de México ha provocado que cientos de automovilistas acudan a los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi), donde las largas filas y los tiempos de espera se han convertido en una de las principales preocupaciones de quienes todavía no cuentan con este documento.

Con aproximadamente un mes por delante para que concluya el plazo del programa, algunos capitalinos han optado por llegar desde la madrugada con la intención de ser los primeros en recibir atención. Sin embargo, acudir durante las primeras horas del día no necesariamente sería la mejor estrategia para evitar las aglomeraciones.

Así lo dio a conocer la creadora de contenido identificada en redes sociales como @fatus_marketing, quien compartió su experiencia al realizar el trámite sin haber agendado previamente una cita. Su testimonio se viralizó entre los usuarios interesados en obtener la licencia antes de que termine el periodo establecido.

Capitalinos abarrotan los módulos para tramitar la Licencia Permanente / Especial

¿Cuál es la mejor hora para tramitar la Licencia Permanente en CDMX?

A través de un video publicado en redes sociales, la joven explicó que inicialmente acudió a un módulo de Tesorería ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón para conocer los requisitos del trámite. Al llegar, se encontró con una importante concentración de personas que esperaban ser atendidas.

“Yo fui a la tesorería que está en Álvaro Obregón a las 9:30 de la mañana y la fila estaba enorme. Mi intención no era quedarme”, señaló.

Después de reunir los documentos necesarios, decidió regresar más tarde al mismo establecimiento, donde encontró un panorama diferente. La cantidad de personas había disminuido y, en consecuencia, el tiempo de espera también era menor en comparación con lo que había observado durante la mañana.

"Nos estamos alarmando demasiado... todos están pensando que entre más temprano lleguen, menos gente van a encontrar".

De acuerdo con su experiencia, acudir durante la tarde, particularmente después de las 18:00 horas, podría ser una alternativa para quienes desean evitar las aglomeraciones que se registran durante las primeras horas del día.

La demanda del documento ha provocado largas filas en los centros de atención / Especial

“Mi recomendación es que vayan en la tarde, cuando yo salí después de la seis de la tarde, ya no había casi nadie y la fila era como de una hora”, aseguró.

¿Por qué acudir por la tarde podría reducir el tiempo de espera?

La creadora de contenido destacó que muchas personas coinciden en la misma estrategia: llegar lo más temprano posible para asegurar su atención. Sin embargo, esta situación puede provocar que la demanda se concentre durante la mañana y que las filas comiencen a formarse incluso antes de la apertura de los módulos.

También señaló que las condiciones meteorológicas influyeron en la cantidad de personas que permanecían en el lugar, pues observó una disminución en la fila cuando comenzó a llover.

Otro aspecto que destacó fue el horario extendido de atención, que, según su testimonio, abarca de las 09:00 a las 20:00 horas, lo que permitiría a los interesados considerar diferentes momentos del día para realizar el trámite.

No obstante, la recomendación surge de una experiencia personal y no de un horario oficial establecido por la Semovi para evitar las aglomeraciones. Los tiempos de espera pueden variar dependiendo del módulo, la demanda y la capacidad de atención.

El video acumula más de 100 mil reproducciones, convirtiéndose en una referencia para algunos automovilistas que todavía buscan obtener su Licencia Permanente.

Una creadora de contenido compartió su experiencia al tramitar la Licencia Permanente / Especial

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Licencia Permanente en CDMX?

Antes de acudir a los módulos de atención, es importante reunir la documentación necesaria para evitar contratiempos o tener que regresar en otra ocasión.

Entre los documentos y requisitos señalados para realizar el trámite se encuentran: Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

Línea de captura pagada.

Cita previamente agendada en la Semovi o acudir directamente a un módulo que permita la atención sin cita.

Constancia de acreditación de la evaluación teórica, en caso de tramitar la licencia por primera vez.