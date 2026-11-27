Bolo Fest 2026 en CDMX: conoce el recorrido y los horarios del desfile navideño

El tradicional desfile de Liverpool llegará a Paseo de la Reforma con globos gigantes, carros alegóricos y personajes navideños. La entrada será gratuita y también habrá una transmisión en vivo

La Navidad está cada vez más cerca y uno de los eventos que marca el inicio de la temporada decembrina en la Ciudad de México es el Bolo Fest 2026, el desfile organizado por Liverpool que reunirá a familias para disfrutar de personajes infantiles, música y enormes figuras inflables. La celebración se realizará este sábado 28 de noviembre a partir de las 15:00 horas y recorrerá una de las avenidas más emblemáticas de la capital. Además, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo sin pagar entrada ni realizar un registro previo.

¿Cuándo y a qué hora será el Bolo Fest 2026?

Liverpool confirmó que el Bolo Fest se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 3:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

El desfile tendrá como protagonistas a Bolo, la mascota de Liverpool, y Santa Claus, quienes estarán acompañados de personajes de entretenimiento, bandas musicales, globos gigantes y carros alegóricos.

La entrada será completamente gratuita, por lo que no será necesario comprar boletos ni adquirir algún producto de la tienda departamental para disfrutar de esta celebración navideña.

Liverpool realizará su tradicional desfile navideño el próximo 28 de noviembre. / Liverpool

¿Cuál será la ruta del Bolo Fest 2026 en CDMX?

El recorrido del desfile navideño se realizará sobre Paseo de la Reforma. De acuerdo con la información oficial de Liverpool, la caravana comenzará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Monumento a la Revolución. Durante el trayecto, los asistentes podrán observar los carros alegóricos y las figuras inflables que acompañarán a los personajes participantes. Algunos de los puntos por los que pasará el desfile son: Ángel de la Independencia.

Glorieta del Ahuehuete.

Monumento a Cuauhtémoc.

Fuente de la República.

Monumento a la Revolución. Debido a la concentración de personas, se recomienda llegar con anticipación para encontrar un buen lugar desde donde observar el espectáculo.

Ruta del Bolo Fest 2026 en CDMX. / Liverpool

¿Dónde ver el Bolo Fest 2026 en vivo y gratis?

Las personas que no puedan acudir presencialmente a Paseo de la Reforma también tendrán la posibilidad de seguir el desfile a distancia.

Liverpool anunció que contará con una transmisión en vivo del Bolo Fest 2026 a través de sus plataformas digitales, para que el público pueda disfrutar de los carros alegóricos, personajes y espectáculos desde casa.

Para conocer los detalles de la transmisión, se recomienda consultar los canales oficiales de Liverpool y su página dedicada al evento.

El desfile de Liverpool será gratuito y recorrerá Paseo de la Reforma. / Georgina Sánchez

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