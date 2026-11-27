La Ciudad de México se prepara para una jornada de condiciones meteorológicas adversas que podría generar complicaciones en diferentes puntos de la capital. Ante el pronóstico de lluvias fuertes y bajas temperaturas, el Gobierno capitalino activó la Alerta Roja en seis alcaldías y la Alerta Naranja en las diez restantes, por lo que llamó a la población a extremar precauciones durante las próximas horas.
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Las medidas preventivas estarán vigentes durante la tarde y noche de este viernes 27 de noviembre, así como durante la madrugada del sábado 28, periodo en el que se esperan precipitaciones de distinta intensidad en territorio capitalino.
La combinación de lluvias y bajas temperaturas podría ocasionar afectaciones en la movilidad, encharcamientos y condiciones de riesgo para las personas que permanezcan durante periodos prolongados a la intemperie, especialmente en las demarcaciones ubicadas en las zonas altas de la ciudad.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantenerse pendientes de los avisos oficiales de Protección Civil, anticipar los traslados y adoptar medidas para protegerse tanto de la humedad como del descenso de las temperaturas.
¿Qué alcaldías están en Alerta Roja por lluvias en CDMX?
De acuerdo con el aviso emitido por las autoridades capitalinas, seis demarcaciones se encuentran bajo Alerta Roja, debido a la intensidad de las precipitaciones previstas durante las próximas horas.
Las alcaldías que presentan un nivel de riesgo alto son:
Álvaro Obregón.
Cuajimalpa de Morelos.
La Magdalena Contreras.
Milpa Alta.
Tlalpan.
Xochimilco.
Los habitantes de estas demarcaciones deberán prestar especial atención a las condiciones de su entorno, principalmente quienes viven cerca de barrancas, pendientes pronunciadas o zonas susceptibles a inundaciones y acumulaciones de agua.
Asimismo, se recomienda evitar actividades al aire libre durante los periodos de mayor intensidad de las precipitaciones y no intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o a bordo de un vehículo.
¿Qué alcaldías están en Alerta Naranja por lluvias?
El resto de la Ciudad de México también se encuentra bajo vigilancia meteorológica. Las autoridades activaron la Alerta Naranja en diez alcaldías, donde igualmente se esperan precipitaciones que podrían generar complicaciones durante la tarde, noche y primeras horas del sábado.
Las demarcaciones incluidas en este nivel de alertamiento son:
Azcapotzalco.
Benito Juárez.
Coyoacán.
Cuauhtémoc.
Gustavo A. Madero.
Iztacalco.
Iztapalapa.
Miguel Hidalgo.
Tláhuac.
Venustiano Carranza.
Recomendaciones ante la Alerta Roja y Naranja en CDMX
Ante el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó la difusión de medidas preventivas para proteger a la población y a los animales de compañía.
Entre las precauciones que pueden adoptar los capitalinos se encuentran:
Utilizar ropa abrigadora, impermeable y calzado antiderrapante.
Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
Mantener libres de basura las coladeras y desagües.
Conducir con precaución y reducir la velocidad.
Evitar permanecer cerca de árboles o estructuras que puedan representar un riesgo.
Proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables de las bajas temperaturas.
Resguardar a los animales de compañía en espacios secos y protegidos del frío.
Consultar los avisos oficiales de las autoridades capitalinas.
El Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a mantenerse informada durante las próximas horas, debido a que las condiciones meteorológicas y los niveles de alertamiento podrían modificarse conforme avance el sistema de lluvias sobre la capital.