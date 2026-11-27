Aunque es común pensar que salir sin abrigo o exponerse a las bajas temperaturas provoca enfermedades respiratorias, especialistas explican que los verdaderos responsables son los virus. Sin embargo, el frío sí puede facilitar los contagios y afectar las defensas naturales del organismo

Con la llegada de las bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias suelen convertirse en una de las principales preocupaciones. Frases como «abrígate porque te vas a enfermar» o «no salgas con el cabello mojado» forman parte de las advertencias habituales durante la temporada de frío, pero ¿realmente las temperaturas bajas provocan un resfriado o una gripe?

La respuesta de los especialistas es que el frío por sí solo no causa estas enfermedades, ya que son provocadas por virus que ingresan al organismo. Sin embargo, las condiciones ambientales y algunos cambios en las defensas naturales del cuerpo pueden facilitar que los microorganismos entren en las vías respiratorias y se transmitan de una persona a otra.

Las bajas temperaturas no provocan directamente los resfriados, pero pueden facilitar la transmisión de virus respiratorios./@pixabay

¿Por qué aumentan los resfriados y la gripe cuando hace frío?

Los resfriados y la influenza son infecciones provocadas por virus específicos. En el caso del resfriado común, uno de los principales responsables es el rinovirus, mientras que la gripe es causada por el virus de la influenza. De acuerdo con especialistas en virología y enfermedades respiratorias, las bajas temperaturas no generan estos microorganismos, pero sí pueden disminuir la eficacia de algunas barreras naturales del organismo, como los cilios que ayudan a limpiar las vías respiratorias y la producción de moco que protege la nariz.

Otro factor importante es el comportamiento de las personas durante los días fríos, pues aumenta el tiempo que pasan en espacios cerrados, con poca ventilación y mayor cercanía con otras personas. Estas condiciones facilitan que los virus respiratorios circulen y se transmitan mediante gotículas o partículas que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar. Por eso, aunque el frío no sea el causante directo de una infección, puede favorecer que se produzcan más contagios.

El resfriado común y la influenza son enfermedades causadas por diferentes virus./Especial

¿Quiénes pueden verse más afectados por las bajas temperaturas y cómo protegerse?

Las personas con alergias, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pueden experimentar mayores molestias cuando se exponen a temperaturas muy bajas o a cambios bruscos entre ambientes calientes y fríos. Esto ocurre porque el aire frío puede irritar las vías respiratorias y desencadenar episodios de tos, dificultad para respirar o crisis obstructivas en quienes tienen mayor sensibilidad. Por ello, los especialistas recomiendan prestar atención a estos cambios y mantener los tratamientos médicos indicados para cada condición.