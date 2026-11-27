La exconductora enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Además, una investigación señala que recibió 178 millones de pesos de dos empresas factureras entre 2016 y 2018

El caso de Inés Gómez Mont volvió a tomar relevancia luego de que México solicitara formalmente a España su detención y extradición, después de que la exconductora llegara a Madrid tras salir de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) busca que enfrente en territorio mexicano las acusaciones relacionadas con una presunta red de empresas fantasma y operaciones financieras irregulares.

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A las investigaciones también se suma información sobre movimientos bancarios realizados entre 2016 y 2018, periodo en el que la presentadora habría recibido 178 millones 723 mil 428 pesos provenientes de dos compañías señaladas como factureras. Los recursos forman parte de los señalamientos financieros que existen en su contra y que mantienen su nombre en el centro de la polémica.

Inés Gómez Mont llegó a Madrid después de salir de la custodia migratoria de Estados Unidos./@pixabay

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y cómo habría recibido 178 millones de pesos?

De acuerdo con información publicada por La Jornada, la investigación identificó transferencias por 178 millones 723 mil 428 pesos a dos cuentas bancarias de Inés Gómez Mont. Una parte habría llegado mediante 12 operaciones de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, que sumaron 88 millones 740 mil pesos, mientras que otros 89 millones 983 mil 428 pesos habrían provenido de Gupea Construcciones, a través de 15 movimientos bancarios.

Las autoridades investigan estos recursos porque presuntamente no contaban con contratos ni documentación que justificara las operaciones. Además, la FGR acusa a la exconductora y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de participar en un esquema relacionado con el desvío y lavado de casi 2 mil 950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante 2016, mediante contratos públicos y empresas fantasma.

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora, también es investigado por las autoridades mexicanas./@victormanuel

¿Por qué México busca extraditar a Inés Gómez Mont desde España?

La situación de la exconductora cambió después de que fuera detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos en octubre de 2026. Tras permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), optó por la deportación voluntaria y llegó a Madrid, España, el 24 de noviembre. Su traslado ocurrió pese a que México había solicitado su detención para que pudiera ser extraditada al país.