Profeco volverá a presentar una demanda colectiva por la cancelación del concierto de Luis Miguel en León, Guanajuato./ia

La dependencia buscará afectados por la cancelación del espectáculo programado para diciembre de 2023 en León

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que volverá a presentar una demanda colectiva en representación de 689 personas afectadas por la cancelación de un concierto de Luis Miguel en Guanajuato. La decisión ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar un amparo promovido por la institución para defender los derechos de los consumidores.

El espectáculo estaba programado para el 5 de diciembre de 2023 en el estadio Domingo Santana./especial

Mediante un comunicado, la Procuraduría sostuvo que todavía cuenta con alternativas legales para buscar la protección y reparación de los derechos de las personas afectadas. Por ello, indicó que, una vez que reciba la notificación oficial de la resolución de la Corte, presentará nuevamente una demanda colectiva individual homogénea.

¿Por qué Profeco volverá a demandar por el concierto de Luis Miguel?

La Profeco explicó que la resolución de la SCJN no analizó el fondo del conflicto, es decir, no determinó si la empresa incumplió sus obligaciones con los consumidores por la cancelación del espectáculo. El máximo tribunal confirmó el desechamiento del recurso porque consideró que en la demanda de amparo no existía un planteamiento de constitucionalidad ni se solicitaba la interpretación directa de algún precepto constitucional o derecho humano.

Ante este escenario, la dependencia señaló que la resolución dejó sin analizar el argumento de que la protección al consumidor también es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana. Por ello, considera que puede recurrir a otras vías legales para continuar con la defensa de los afectados. La institución también aseguró que los derechos de las personas consumidoras permanecen a salvo y reiteró que no dará por concluida su intervención en el caso.

¿Qué ha pasado con la demanda colectiva contra Funticket y Musicvibe?

La Profeco presentó una primera demanda colectiva el 13 de diciembre de 2023, días después de la fecha en que estaba previsto el concierto. Sin embargo, un juzgado federal desechó el recurso al considerar que debía tramitarse mediante otra vía legal.

En enero de 2024, la Procuraduría volvió a presentar la demanda, pero esta también fue declarada improcedente en noviembre de ese año. La dependencia agotó entonces los recursos legales disponibles hasta llevar el asunto ante la Suprema Corte.

Tras la resolución del máximo tribunal, la Profeco anunció que iniciará nuevamente el procedimiento para representar a las 689 personas afectadas. Aunque la cancelación ocurrió hace casi tres años, todavía no existe una resolución de fondo sobre la responsabilidad de la empresa ni sobre la reparación que podrían recibir los consumidores.