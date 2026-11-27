La presidenta informó que representantes de la empresa y caficultores se reunirán este 27 de noviembre para negociar las condiciones de compra

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la negociación entre Nestlé y los productores de café de Chiapas contemple precios justos para los caficultores y la conservación de las variedades del aromático mexicano. El encuentro entre ambas partes está previsto para este viernes 27 de noviembre, en medio de las protestas de trabajadores del campo contra los pagos de la compañía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, se encuentra en Chiapas para atender el conflicto y acompañar las conversaciones. Explicó que la funcionaria primero estableció comunicación con directivos de Nestlé y después viajó para reunirse con los productores antes del encuentro con la empresa.

Claudia Sheinbaum pidió que la negociación contemple precios justos para los caficultores./especial

Sheinbaum reiteró que el gobierno federal respalda las demandas de los caficultores y señaló que la compra del grano debe reconocer el trabajo de quienes lo producen. También destacó la importancia de conservar las distintas variedades de café mexicano y las formas tradicionales de cultivo.

¿Qué exige Sheinbaum a Nestlé en la negociación con caficultores?

La presidenta señaló que uno de los puntos centrales consiste en garantizar precios justos para los productores, además de evitar que las condiciones de compra afecten la diversidad del café nacional.

En particular, mencionó el cultivo de café de sombra, una práctica que busca conservar las condiciones tradicionales de producción. De acuerdo con Sheinbaum, Nestlé también cuenta con un esquema en el que se siembra una variedad específica de la empresa, patentada para su compra.

Ante esta situación, la mandataria sostuvo que las negociaciones deben considerar tanto las condiciones económicas de los caficultores como la preservación de las variedades y los métodos de cultivo. Asimismo, expresó su respaldo a los productores y aseguró que el gobierno federal los apoyará en lo que sea necesario.

¿Por qué protestan los productores de café en Chiapas?

El encuentro ocurre después de que caficultores de las regiones Costa, Sierra y Frontera de Chiapas realizaron una marcha el lunes 23 de noviembre en Tapachula. Los productores se manifestaron contra los precios que paga Nestlé por el café, al considerar que las condiciones de compra afectan sus ingresos.

En respuesta a las protestas, Nestlé México planteó incrementar la compra de café nacional durante el ciclo 2026-2027, como parte de las acciones vinculadas con el Plan México, impulsado por el gobierno federal.