La Clínica Veterinaria Pública de Coapa abrió sus puertas el 26 de noviembre de 2026./Facebook: Gabriela Osorio.

Clínica Veterinaria Coapa en Tlalpan: servicios gratuitos, horarios y cómo llegar

Los habitantes del sur de la Ciudad de México ya cuentan con una nueva opción para atender la salud de sus animales de compañía. Se trata de la Clínica Veterinaria Pública de Coapa, un centro de atención para perros y gatos que abrió sus puertas el jueves 26 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 horas, en la alcaldía Tlalpan.

Esta es la segunda clínica veterinaria pública de la demarcación y se suma a la que opera en Ajusco Medio. De acuerdo con la alcaldía, el proyecto surgió a partir de una solicitud de habitantes de las Supermanzanas, que posteriormente se validó mediante una asamblea vecinal.

El nuevo centro ofrece atención para perros y gatos en la alcaldía Tlalpan./Facebook: Alcaldía Tlalpan.

El nuevo espacio ofrece servicios gratuitos y otros sujetos a cuotas de recuperación accesibles, cuyo costo depende del procedimiento. La apertura forma parte de las acciones de atención animal de Tlalpan, que reportó más de 87 mil servicios durante los últimos dos años y más de 11 mil esterilizaciones hasta octubre de 2026.

¿Qué servicios ofrece la Clínica Veterinaria Coapa y cuál es su horario?

La Clínica Veterinaria Pública de Coapa comenzó operaciones con cinco servicios principales para animales de compañía: Consultas médicas veterinarias.

Asesorías para el cuidado de perros y gatos.

Desparasitación.

Vacunación antirrábica.

Talleres sobre tutela responsable.

La atención está disponible a partir de las 9:00 horas. Sin embargo, la información difundida hasta ahora no precisa la hora de cierre, ni confirma un sistema de citas para las consultas y los demás servicios iniciales.

En cuanto a las esterilizaciones, la alcaldía anunció que abrirá la agenda durante la semana posterior a la inauguración. Las personas interesadas deberán consultar directamente los requisitos, las fechas y la disponibilidad de procedimientos, ya que estos servicios pueden estar sujetos a cuotas de recuperación.

¿Dónde está la Clínica Veterinaria Coapa y cómo llegar?

El centro se encuentra en el Mercado de Villa Coapa, en la zona de Coapa, al sur de la Ciudad de México. Hasta el momento, la información pública no incluye una dirección con calle y número exterior ni un teléfono exclusivo de la clínica.

Para llegar en automóvil o taxi de aplicación, se puede buscar como destino el Mercado de Villa Coapa y, una vez ahí, preguntar por la Clínica Veterinaria Pública de Coapa. Quienes utilicen transporte público pueden dirigirse a la zona del mercado mediante las rutas que circulan por Coapa.

Si se acude con un animal de compañía, se recomienda llevar a los perros con correa y pechera, mientras que los gatos deben trasladarse en una transportadora para facilitar su ingreso y evitar que escapen. Debido a que se trata de una unidad recién inaugurada, conviene confirmar su ubicación exacta y los horarios de atención en los canales oficiales de la Alcaldía Tlalpan antes de trasladarse.

¿Dónde está la otra Clínica Veterinaria de Tlalpan?

Además de la nueva sede de Coapa, la alcaldía cuenta con una clínica en Ajusco Medio, ubicada en la colonia Lomas de Padierna. Este centro opera desde 2014 y ofrece consulta médica, desparasitación, limpieza dental, cirugía general, vacunación antirrábica y esterilización.