Lina Luaces, representante de Cuba en Miss Universo 2025, compartió que fue diagnosticada con una enfermedad neurológica después de experimentar agotamiento extremo, pérdida de sensibilidad y parálisis en el lado derecho de su cuerpo

La noticia sobre el estado de salud de Lina Luaces sorprendió a sus seguidores luego de que la modelo revelara que padece esclerosis múltiple. La joven explicó que los primeros síntomas aparecieron mientras se preparaba para representar a Cuba en Miss Universo 2025, una etapa en la que comenzó a experimentar agotamiento extremo y problemas de movilidad.

La hija de la conductora Lili Estefan decidió compartir su experiencia en redes sociales, donde relató los momentos de incertidumbre que vivió antes de conocer su diagnóstico. Aunque inicialmente atribuyó sus malestares al intenso ritmo de preparación para el certamen, su condición empeoró hasta llevarla al hospital.

Lina Luaces reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple./Especial

Los síntomas que presentó Lina Luaces

La modelo explicó que los primeros síntomas aparecieron después de ser coronada como Miss Universo Cuba 2025. Durante esa etapa comenzó a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y pérdida de sensibilidad en la pierna derecha, desde la cadera hasta el pie. Pese a las molestias, continuó con su preparación, que llegó a extenderse hasta 16 horas diarias.

El momento más complicado ocurrió en septiembre, cuando despertó una mañana sin poder mover una de sus manos. Después de ingresar al hospital, su condición empeoró y perdió la movilidad de todo el lado derecho de su cuerpo, desde el rostro hasta el pie. Fue entonces cuando recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central.

La hija de Lili Estefan contó los síntomas que experimentó antes de conocer su diagnóstico./Especial

Lina Luaces tras recibir el diagnóstico de esclerosis múltiple

Después de conocer su diagnóstico, la modelo comenzó un proceso de recuperación que incluye sesiones intensivas de fisioterapia para recuperar su movilidad y aprender nuevamente a caminar y utilizar las manos. También explicó que recibió tratamiento con altas dosis de esteroides, lo que le provocó retención de líquidos en el rostro, motivo por el que decidió aclarar los cambios en su apariencia física.