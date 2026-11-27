Legisladores de todos los partidos respaldaron una iniciativa para regular los seguros de gastos médicos mayores, proteger a 14.5 millones de usuarios y evitar incrementos injustificados en las pólizas

Los aumentos de más del 100% en los seguros de gastos médicos mayores encendieron las alertas en la Cámara de Diputados, donde legisladores de distintas fuerzas políticas respaldaron una iniciativa para frenar los abusos de las aseguradoras. La propuesta fue presentada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, y contempla modificaciones a cinco leyes para fortalecer los derechos de las personas aseguradas.

De acuerdo con el legislador, alrededor de 14.5 millones de personas cuentan con este tipo de protección en México. Sin embargo, los incrementos registrados entre 2025 y 2026 han complicado la permanencia de miles de usuarios, al grado de que aproximadamente un millón 200 mil personas dejaron de pagar sus pólizas por no poder cubrir los nuevos costos.

Ricardo Monreal presentó una iniciativa para regular los seguros de gastos médicos mayores./@pixabay

¿Qué cambios propone la reforma para los seguros de gastos médicos mayores?

La iniciativa contempla que los usuarios puedan cambiar de aseguradora sin perder su antigüedad, los beneficios adquiridos ni los periodos de espera que ya cumplieron. También plantea brindar mayor protección a las personas mayores de 60 años, quienes podrían modificar las condiciones de sus pólizas sin renunciar a sus derechos, además de garantizar la libertad para elegir médicos y hospitales, incluso fuera de las redes de las compañías.

Otro de los puntos centrales es obligar a las aseguradoras a transparentar los criterios técnicos que utilizan para aumentar las primas, así como informar sobre las comisiones que reciben sus agentes. En el caso de los hospitales privados, se propone publicar catálogos de precios y entregar estados de cuenta desglosados para que los pacientes conozcan cuánto pagan por cada servicio, medicamento y procedimiento médico.

Los incrementos superiores al 100% en las pólizas generaron preocupación entre los usuarios./@pixabay

¿Cuándo entraría en vigor la nueva regulación para las aseguradoras?

La propuesta también contempla sanciones económicas para las compañías que realicen modificaciones unilaterales en las coberturas, incrementen las primas sin justificación técnica o cancelen pólizas fuera de las condiciones establecidas. Las multas planteadas van de 157 mil 520 a 630 mil pesos, además de un procedimiento especial para resolver controversias cuando la vida de un paciente esté en riesgo.