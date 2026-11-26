La disposición reportada en la provincia de Balj se suma a las restricciones que enfrentan las mujeres afganas desde el regreso de los talibanes al poder en 2021

Tener un nombre propio es parte fundamental de la identidad de cualquier persona. Sin embargo, para las mujeres de la provincia de Balj, al norte de Afganistán, incluso la posibilidad de ser identificadas por su nombre en una consulta médica estaría siendo restringida por las autoridades talibanes.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el 25 de noviembre, trascendieron denuncias sobre una disposición que ordenaría retirar los nombres femeninos de documentos oficiales, expedientes clínicos y recetas médicas.

¿Por qué las mujeres en Afganistán están siendo identificadas como “cabra” y “vaca”?

De acuerdo con los testimonios difundidos, el personal sanitario habría recibido instrucciones para utilizar el apelativo “Bibi”, que significa “abuela” o “mujer mayor”, en lugar del nombre de las pacientes. También se han denunciado casos en los que se emplean términos como “cabra” y “vaca”, aunque no se ha confirmado que estos formen parte de una orden oficial.

El desconocimiento de la identidad femenina tiene antecedentes en sectores conservadores de la sociedad afgana, donde mencionar públicamente el nombre de una mujer se considera una ofensa al honor familiar. Esta costumbre ha llevado a que algunas mujeres aparezcan en invitaciones, registros e incluso en sus propias lápidas únicamente como “la esposa de”, “la hija de” o “la madre de”.

Frente a esta situación, en 2017 la activista Laleh Osmany lanzó la campaña #WhereIsMyName, un movimiento que buscaba recuperar el reconocimiento de las mujeres como personas con identidad propia. La iniciativa logró un avance en 2020, cuando una reforma permitió incluir el nombre de las madres en los certificados de nacimiento de sus hijos.

Denuncian la eliminación de nombres femeninos en documentos médicos de la provincia de Balj./ Pixabay

Sin acceso a la educación y con restricciones a su libertad: la realidad de las mujeres afganas

La eliminación de los nombres femeninos se suma a las limitaciones que han enfrentado las mujeres desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021. De acuerdo con ONU Mujeres, hasta agosto de 2026 se habían emitido más de 100 decretos que restringen sus derechos y libertades, afectando aspectos como el empleo, la movilidad y el acceso a servicios médicos.

Uno de los ámbitos más afectados ha sido la educación. Las niñas tienen prohibido continuar sus estudios después de sexto grado, mientras que, desde diciembre de 2022, las mujeres tampoco pueden acceder a las universidades, lo que limita sus oportunidades de desarrollo académico y profesional.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en agosto de 2025 alrededor de 2.2 millones de niñas estaban excluidas de la educación secundaria. Afganistán es el único país del mundo que mantiene una prohibición formal para que las mujeres y niñas accedan a la educación secundaria y superior.