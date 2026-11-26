El listado de personas buscadas por Interpol se actualiza conforme cambian las solicitudes internacionales / Especial

La organización internacional cuenta con una plataforma gratuita que permite consultar información sobre personas buscadas por autoridades de distintos países

Cuando las autoridades necesitan localizar a una persona fuera de su territorio para que enfrente un proceso penal o cumpla una sentencia, pueden recurrir a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para solicitar la emisión de una ficha roja, un mecanismo que facilita la cooperación entre las corporaciones de seguridad de diferentes países.

Aunque estas alertas suelen cobrar relevancia cuando se relacionan con empresarios, políticos, figuras públicas o presuntos integrantes de organizaciones delictivas, cualquier persona puede consultar parte de los registros internacionales mediante el buscador disponible en la página oficial de Interpol.

La herramienta permite realizar búsquedas por nombre, apellido, nacionalidad y país solicitante, por lo que es posible conocer qué ciudadanos mexicanos aparecen entre las personas requeridas por autoridades nacionales o extranjeras.

Sin embargo, contar con una ficha roja no significa que una persona haya sido declarada culpable, ni implica que pueda ser detenida automáticamente en cualquier parte del mundo.

Interpol cuenta con un buscador público de personas requeridas por autoridades internacionales / Magnific

¿Cómo consultar qué mexicanos tienen ficha roja de Interpol?

Para conocer qué ciudadanos mexicanos cuentan con una notificación roja pública, no es necesario realizar algún trámite presencial, pagar una cuota o contar con una autorización especial. Interpol dispone de una plataforma digital de libre acceso en la que pueden consultarse los perfiles que la organización ha autorizado para su difusión.

Para realizar la búsqueda, únicamente debes seguir estos pasos: Ingresa a la página oficial de Interpol: www.interpol.int. Dirígete al apartado «Cómo trabajamos». Selecciona la sección de notificaciones. Accede al buscador de notificaciones rojas. Localiza el filtro de nacionalidad. Selecciona México y realiza la búsqueda.

También puedes introducir el nombre o apellido de una persona en particular, además de utilizar otros filtros disponibles, como la edad o el país que solicita su localización.

Las fichas rojas facilitan la cooperación policial entre distintos países / Magnific

¿Qué significa tener una ficha roja de Interpol?

Conocida oficialmente como Notificación Roja, una ficha roja es una solicitud de cooperación policial internacional que tiene como finalidad localizar a una persona requerida por las autoridades judiciales de un país y, cuando la legislación lo permita, efectuar su detención provisional con miras a una extradición u otro procedimiento legal correspondiente.

Este mecanismo permite compartir información entre los 196 países que integran Interpol, facilitando la identificación de personas que enfrentan procedimientos penales o que tienen pendiente el cumplimiento de una sentencia.

Entre los datos que pueden contener estas notificaciones se encuentran: Nombre completo.

Fecha de nacimiento y nacionalidad.

Fotografías y características físicas.

Documentos de identificación.

Huellas dactilares, cuando están disponibles.

Delitos por los que se solicita la búsqueda.

Información sobre la orden de detención correspondiente.

A diferencia de lo que suele pensarse, Interpol no tiene facultades para emitir órdenes internacionales de arresto. Son las autoridades de cada nación las encargadas de determinar si existen las condiciones jurídicas necesarias para detener a una persona.

Los usuarios pueden consultar las notificaciones rojas mediante filtros de nacionalidad / Magnific

Además, quienes enfrentan un proceso penal conservan su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

¿Por qué delitos se puede emitir una ficha roja de Interpol?

No todas las investigaciones penales pueden dar origen a una notificación roja. La organización internacional cuenta con disposiciones que establecen los requisitos que deben cumplir las autoridades solicitantes antes de incorporar a una persona a sus registros.

Generalmente, estas alertas están relacionadas con delitos graves del orden común, entre los que se encuentran: Homicidio.

Tráfico de drogas.

Trata de personas.

Delincuencia organizada.

Fraudes y delitos financieros graves.

Delitos sexuales graves.

Cuando la solicitud tiene como finalidad localizar a una persona para que enfrente un proceso penal, el delito debe contemplar, por regla general, una pena máxima de al menos dos años de prisión.

Interpol también revisa que la documentación presentada cumpla con sus disposiciones internas. El artículo 3 de su Estatuto establece que la organización no puede intervenir en actividades o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.

¿Por qué algunas personas con ficha roja no aparecen en el buscador de Interpol?

Uno de los aspectos menos conocidos de las notificaciones internacionales es que la mayoría de las fichas rojas no son de acceso público. Gran parte de la información permanece reservada para las autoridades policiales y judiciales que participan en los mecanismos de cooperación internacional.

La plataforma disponible en internet únicamente muestra aquellas notificaciones cuya publicación ha sido autorizada. Por esta razón, que una persona no aparezca en los resultados del buscador no significa necesariamente que no exista una alerta internacional en su contra.

Esta situación también explica por qué los registros públicos no permiten conocer la totalidad de los ciudadanos mexicanos que son buscados por autoridades de otros países.

¿Qué pasa cuando una persona tiene ficha roja de Interpol?

Una notificación roja puede derivar en la localización de una persona en territorio extranjero y, dependiendo de las leyes del país donde se encuentre, en su detención provisional mientras se resuelve su situación jurídica.

No obstante, la emisión de esta alerta no significa que la persona será trasladada inmediatamente al país que solicita su búsqueda. Para concretar una extradición, las autoridades deben cumplir con los procedimientos legales correspondientes y considerar los tratados internacionales aplicables.

Una ficha roja tampoco autoriza por sí sola el congelamiento de cuentas bancarias, el embargo de propiedades o la confiscación de bienes, pues estas medidas requieren fundamentos y procedimientos jurídicos independientes.

¿Cuánto tiempo dura una ficha roja de Interpol?

Aunque las disposiciones de Interpol contemplan periodos de cinco años para la conservación y revisión de determinados datos, esto no significa que todas las notificaciones rojas desaparezcan automáticamente una vez transcurrido dicho plazo.

La alerta puede mantenerse mientras las autoridades solicitantes acrediten que continúan vigentes las condiciones jurídicas que dieron origen a la búsqueda internacional.

Entre las circunstancias que pueden provocar la eliminación de una notificación se encuentran el retiro de la solicitud, la anulación de la orden de detención, la localización de la persona o la identificación de incumplimientos a la normativa de Interpol.