La capa de ozono protege a los seres vivos de gran parte de la radiación ultravioleta del Sol./@NASA

El agujero de ozono sobre la Antártida alcanzó una extensión de 27.3 millones de kilómetros cuadrados en 2026, una de las mayores cifras registradas en casi cinco décadas. Aunque los científicos mantienen que su recuperación continúa, el fenómeno podría tener consecuencias para la salud y los ecosistemas

El agujero en la capa de ozono volvió a llamar la atención de la comunidad científica después de alcanzar una extensión inusual durante 2026. De acuerdo con observaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA), el pasado 20 de septiembre llegó a cubrir 27.3 millones de kilómetros cuadrados, una superficie que supera ampliamente el tamaño de la Antártida.

Podría interesarte Contra Frío en CDMX: activan Alerta Amarilla por temperaturas de hasta 4 grados este domingo 15 de noviembre

El registro ubicó al fenómeno entre los más extensos de los últimos 48 años, con aproximadamente 6.5 millones de kilómetros cuadrados por encima del promedio de las últimas dos décadas para esa época. Sin embargo, los especialistas aclararon que una mayor extensión no significa necesariamente una pérdida más profunda de ozono, pues este año el agotamiento se mantuvo cerca de los niveles promedio.

La Agencia Espacial Europea monitorea el fenómeno mediante el satélite Copernicus Sentinel-5P./@NOAA

¿Qué consecuencias podría tener el crecimiento del agujero en la capa de ozono?

La capa de ozono funciona como un escudo natural que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta del Sol, especialmente los rayos UV-B, que pueden provocar daños en los seres vivos. Cuando esta protección disminuye, una mayor cantidad de radiación puede llegar a la superficie terrestre y aumentar los riesgos de cáncer de piel, cataratas y afectaciones al sistema inmunológico.

El impacto también puede extenderse al medioambiente, pues una mayor exposición a los rayos ultravioleta puede perjudicar el crecimiento de las plantas, afectar los cultivos y alterar organismos acuáticos que forman parte de la cadena alimentaria. No obstante, el agujero registrado en 2026 se encuentra sobre la Antártida, por lo que su extensión no significa que todas las regiones del planeta enfrenten el mismo nivel de exposición.

El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanzó una extensión histórica durante 2026./@ESA

¿Por qué creció el agujero de ozono y se está recuperando la capa?

De acuerdo con los científicos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el tamaño inusual registrado durante 2026 estuvo relacionado principalmente con un vórtice polar especialmente fuerte y persistente. Este fenómeno atmosférico mantiene temperaturas extremadamente bajas en la estratosfera antártica, condiciones que favorecen las reacciones químicas responsables de destruir el ozono. Por ello, el agujero alcanzó su máxima extensión el 18 de septiembre, con aproximadamente 27.1 millones de kilómetros cuadrados, según las mediciones de ambas instituciones.