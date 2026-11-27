¿Qué hizo la DEA para provocar la inconformidad de México? Esto reclamó la presidenta Sheinbaum

Ronald Johnson se comprometió a analizar la inconformidad del gobierno mexicano / Especial

El gobierno mexicano rechazó la apertura de canales de denuncia de la agencia estadounidense para reportar casos de corrupción y narcotráfico en el país

Una nueva diferencia diplomática surgió entre México y Estados Unidos luego de que la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) anunciara la apertura de canales de comunicación para que ciudadanos mexicanos denuncien a personas y funcionarios presuntamente relacionados con organizaciones delictivas. La iniciativa provocó el rechazo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que consideró la medida una acción injerencista.

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Ante esta situación, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien se comprometió a analizar la inconformidad expresada por las autoridades mexicanas.

La mandataria federal reiteró que su administración mantiene la disposición de colaborar con el gobierno estadounidense en materia de seguridad y combate al narcotráfico, siempre y cuando se respete la soberanía nacional y no se adopten medidas unilaterales que interfieran con las atribuciones de las instituciones mexicanas.

México presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos por una iniciativa de la DEA / Especial

“Cuando hay una comunicación como la que hizo el director de la DEA tenemos que decir lo que pensamos. Es una obligación hacerla, es un mandato popular”, dijo Sheinbaum.

¿Por qué México presentó una queja ante el embajador de Estados Unidos?

La inconformidad del gobierno mexicano surgió después de que el director general de la DEA, Terry Cole, difundiera a través de su cuenta de X diferentes vías de comunicación para recibir información relacionada con integrantes de organizaciones criminales y funcionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción.

La iniciativa contempla números de contacto mediante aplicaciones como WhatsApp y Signal, además de un correo electrónico y otros mecanismos para recibir denuncias relacionadas con grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Para el gobierno mexicano, estas acciones deben realizarse dentro de los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países, debido a que México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos y combatir posibles actos de corrupción dentro de su territorio.

La DEA habilitó canales de comunicación para recibir denuncias sobre corrupción y narcotráfico / Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó cuál sería la reacción de Estados Unidos si las autoridades mexicanas implementaran una estrategia similar para investigar posibles vínculos entre funcionarios estadounidenses y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Sheinbaum exige a la DEA combatir el narcotráfico en Estados Unidos

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal insistió en que las autoridades estadounidenses deben fortalecer sus acciones para combatir la distribución de drogas dentro de su propio territorio, particularmente el tráfico de fentanilo, así como investigar el destino de los recursos económicos generados por estas actividades ilícitas.

Sheinbaum también señaló que Estados Unidos tiene la responsabilidad de atender las causas del consumo de sustancias, reducir su demanda e identificar a los líderes de las organizaciones encargadas de distribuir narcóticos en aquel país.

En ese sentido, la presidenta sostuvo que “lo primero que tendría que estar haciendo la DEA es estar investigando sobre la corrupción en Estados Unidos vinculada con la delincuencia organizada o lo que ellos llaman grupos terroristas”.

La relación entre México y Estados Unidos tiene un nuevo tropiezo / Especial

La titular del Ejecutivo federal recordó que las instituciones mexicanas mantienen operativos para detener a presuntos integrantes de organizaciones criminales, desmantelar laboratorios clandestinos y asegurar drogas. Sin embargo, cuestionó la información disponible sobre las acciones que realiza Estados Unidos para combatir las estructuras delictivas que operan dentro de sus fronteras.

Gabinete de Seguridad rechaza acciones unilaterales de la DEA

La postura de Claudia Sheinbaum fue respaldada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que difundió un posicionamiento a través de sus redes sociales para expresar su rechazo a la iniciativa anunciada por la agencia estadounidense.

“México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio”.

Las instituciones que integran el gabinete señalaron que el país dispone de mecanismos propios para atender denuncias relacionadas con actividades ilícitas y posibles actos de corrupción, al tiempo que insistieron en la necesidad de que ambas naciones asuman las obligaciones que les corresponden en materia de seguridad.

“México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad. Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”.