La película protagonizada por Tom Holland tendrá un reestreno especial en México con material que no apareció en su primera versión, incluida una escena eliminada de la próxima cinta de los Vengadores y el regreso de un personaje de Marvel

Todos los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), tendrán una nueva oportunidad de ver a Spiderman: Brand New Day en la pantalla grande. La cuarta película del Spiderman de Tom Holland regresará a los cines con una versión extendida que incluirá escenas inéditas y algunas sorpresas relacionadas con los próximos estrenos del estudio.

La noticia llamó la atención de los fans porque esta nueva edición también incluirá una secuencia descartada de Avengers: Doomsday, película que llegará a los cines en diciembre. De acuerdo con información retomada de The New York Times, el material adicional aparecerá al final de la proyección y funcionará como un adelanto de la próxima gran reunión de superhéroes de Marvel.

Rosario Dawson recuperará su participación como Claire Temple en el nuevo montaje./Especial

¿Qué escenas inéditas tendrá el reestreno de Spiderman: Brand New Day?

La nueva versión, recuperará algunas secuencias que fueron eliminadas del montaje original. Entre ellas destaca la participación de Rosario Dawson como Claire Temple, también conocida como Night Nurse, personaje que ha aparecido en distintas producciones televisivas de Marvel. La actriz había compartido anteriormente una fotografía detrás de cámaras junto a Tom Holland, en la que aparecía con una bata de hospital y la máscara del Hombre Araña.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas será la incorporación de una escena eliminada de Avengers: Doomsday, que se proyectará al finalizar la película. Aunque todavía no se conoce su contenido exacto, el adelanto podría ofrecer nuevas pistas sobre la historia que prepara Marvel y su conexión con Peter Parker. Por ahora, ni Marvel Studios ni Sony han revelado qué personajes aparecerán en esta secuencia adicional.

La escena poscréditos original de Spider-Man dejó dudas sobre el paradero de Peter Parker./Especial

¿Cuándo se reestrena Spiderman: Brand New Day en México?

Los fans mexicanos podrán disfrutar de esta versión extendida a partir del jueves 3 de diciembre de 2026, un día antes de su llegada a las salas estadounidenses, programada para el 4 de diciembre. La nueva exhibición permitirá revivir la historia de Peter Parker, pero ahora con escenas que quedaron fuera de su primer estreno y material adicional que servirá como antesala de la siguiente película de los Vengadores.