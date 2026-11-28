La Fiscalía de Jalisco confirmó la captura de un nuevo sospechoso relacionado con el asesinato de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025. / @v___marquez

La Fiscalía de Jalisco confirmó la captura de un hombre señalado por su presunta participación en el asesinato de la influencer, ocurrido en mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo

La investigación por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez registró un nuevo avance. Este viernes 27 de noviembre de 2026, autoridades de Jalisco confirmaron la detención de Sergio Javier “N”, señalado por su probable participación en el asesinato de la creadora de contenido.

El hombre fue localizado y detenido en Uruapan, Michoacán, mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía del Estado de Jalisco, autoridades michoacanas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido habría tenido una participación activa antes, durante y después del crimen, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

¿Dónde detuvieron a Sergio Javier “N”?

La captura se realizó en la colonia Anexo San Rafael, en el municipio de Uruapan, Michoacán. El operativo contó con la participación de agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de Jalisco, en colaboración con autoridades de Michoacán y elementos de la SSPC.

La orden fue emitida por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial. Tras su detención, Sergio Javier “N” quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento penal.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado públicamente qué función habría desempeñado el detenido en el feminicidio ni ha presentado información adicional sobre los elementos de prueba en su contra.

El asesinato de Valeria Márquez quedó parcialmente registrado durante una transmisión en vivo que realizaba en redes sociales. / RS

¿Qué pasó con Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025, cuando tenía 23 años. La influencer se encontraba realizando una transmisión en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Durante la transmisión, un hombre ingresó al establecimiento y le disparó. El ataque quedó registrado parcialmente en el video que la joven compartía con sus seguidores.

La creadora de contenido era conocida por publicar videos relacionados con belleza, maquillaje y estilo de vida. Su asesinato provocó conmoción en redes sociales y dio pie a una investigación por feminicidio.

El pasado 13 de mayo de 2025, la influencer y empresaria Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a tiros. / IG

¿Quiénes han sido detenidos por el feminicidio de Valeria Márquez?

La captura de Sergio Javier “N” se suma a otras detenciones relacionadas con el caso.

El pasado 2 de agosto de 2026, la Fiscalía de Jalisco informó sobre la aprehensión de Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material del feminicidio. Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva por un año.